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اكتشاف أكبر ديناصور صوروبودا في البرتغال

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 أغسطس 2022, 10:51 صباحا
اكتشاف أكبر ديناصور صوروبودا في البرتغال
صورة غير مؤرخة نشرها معهد دوم لويز بكلية العلوم في جامعة لشبونة في 29 أغسطس 2022 لعلماء إحاثة برتغاليين وإسبان يعملون على نبش عظام متحجرة لديناصور صوروبودا في بومبال (أ ف ب)
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في مطلع أغسطس، استخرج علماء إحاثة برتغاليون وإسبان عظاما متحجرة، من حديقة منزل بوسط البرتغال، تعود لديناصور يمكن أن يكون الأكبر من سلالة الصوروبودا أو سحليات الأرجل اكتشف حتى اليوم في أوروبا.

وقالت عالمة الحفريات اليزابيتشي مالافايا من معهد دوم لويز بكلية العلوم في جامعة لشبونة «إنه واحد من أكبر النماذج المعروفة في أوروبا أو حتى في كل أنحاء العالم»، وفق «فرانس برس».

وأوضحت أن الباحثين عثروا بين الفقرات والأضلاع التي أمكن جمعها والتي تعود إلى العصر الجوراسي قبل نحو 150 مليون عام، على بقايا ضلع بطول يقرب من ثلاثة أمتار.

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واكتُشفت هذه المتحجرات للمرة الأولى العام 2017 عندما كان أحد سكان منطقة بومبال يحفر الأرض بحفارة لبناء ملحق على ممتلكاته.

وفي مطلع أغسطس الجاري، استخرج فريق من الباحثين بقايا الديناصور لإجراء دراسات معمقة على هذه المتحجرات. وقد تُجرى حفريات جديدة في الأشهر المقبلة في موقع اكتشافها وكذلك في المنطقة المحيطة.

والصوروبودا هي ديناصورات عاشبة ورباعية الأرجل، يمكن التعرف عليها من خلال عنقها وذيلها الطويلين، ويمكن أن يصل ارتفاع ها الديناصور إلى 12 مترا وطوله إلى 25 مترا، وهو من بين أكبر الحيوانات التي عاشت على وجه الأرض.

ويرجح أن تكون المتحجرات المكتشفة بالقرب من بومبال عائدة إلى حيوان من فصيلة براكيوصورس التي عاشت خلال العصر الجوراسي العلوي. 

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