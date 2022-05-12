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«غوغل» تطلق ساعتها الذكية «بيكسل ووتش»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 مايو 2022, 11:45 صباحا
«غوغل» تطلق ساعتها الذكية «بيكسل ووتش»
الساعة الذكية من مجموعة «بيكسل» التابعة لـ«غوغل» (أ ف ب)
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أطلقت شركة «غوغل»، الأربعاء، ساعتها الذكية «بيكسل ووتش» لتضيفها بالتالي إلى مجموعة منتجاتها «بيكسل» التي تضم هواتف ذكية وأجهزة كمبيوتر محمولة وسماعات رأس، وذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى جعل خدماتها متاحة في أي وقت على أجهزة مختلفة.

وكانت الشركة التابعة لـ«ألفابت» طوّرت برنامج تشغيل مخصصًا لساعات ذكية من علامات تجارية أخرى، لكنها هذه المرة صممت ساعتها الخاصة وصنّعتها، وفق «فرانس برس».

وعُرضت ساعة «بيكسل ووتش» في المؤتمر السنوي للمطوّرين الذي نظمته «غوغل» في كاليفورنيا، وقدمت فيه كذلك جهازها اللوحي الجديد كما عرضت نسخة جديدة من سماعاتها ونموذجا أرخص من هاتفها الذكي.

وقال المسؤول عن الأجهزة والخدمات لدى «غوغل» ريتش أوسترلو إن أجهزة «بيكسل» قادرة على الاتصال في ما بينها بسهولة بفضل الذكاء الصناعي والحوسبة السحابية وشرائح الكمبيوتر. وأضاف خلال عرض تقديمي أمام الصحفيين أن «كل هذه المنتجات تعمل معا بحسب رؤيتنا للحوسبة السائدة».

ومن المقرر أن تُطلق «بيكسل ووتش» في الأسواق خلال الخريف. وستُتاح في الساعة تطبيقات مرتبطة بالصحة من الساعات الذكية التابعة لـ«فيت بيت»، وهي علامة تجارية متخصصة في تصنيع المنتجات الذكية المرتبطة باللياقة البدنية.

وأعلنت «غوغل» العام 2019 استحواذها على هذه العلامة التجارية في مقابل 2.1 مليار دولار بهدف منافسة الساعة الذكية التابعة لشركة «أبل»، في عملية أُنجزت العام 2021.

وستكون ساعة «بيكسل ووتش» قادرة على التزامن مع أجهزة أخرى تعمل ببرنامج التشغيل أندرويد، أو أن تتمتع باتصالها الخاص بالإنترنت.

24 لغة جديدة
من ناحيته، قدّم رئيس «ألفابت» سوندار بيشاي لمحة عن نظارات للذكاء الصناعي تعمل «غوغل» على إنجازها، لكنه لم يفصح عن تفاصيل كثيرة مكتفيًا بعرض طريقة ترجمتها للمحادثات في الوقت الحقيقي أو تقديمها نصوصًا حرفية عن الأحاديث.

وعلى صعيد البرمجيات، قدمت «غوغل» خصائص جديدة للذكاء الصناعي تتيح على سبيل المثال إجراء محادثات مع برنامج المساعدة الصوتية بصورة «طبيعية» أكثر.

وأضافت المجموعة 24 لغة جديدة على خدمتها للترجمة «غوغل ترانسليت»، ليرتفع العدد الإجمالي للغات المتاحة في هذه الخدمة إلى 133.

كما سيتمكن مستخدمو «غوغل» من إجراء عمليات بحث يمكن فيها إدماج صور ملتقطة بواسطة الهاتف الذكي أو إرشادات بالصوت أو النص، من خلال تصوير رف لمنتجات الشوكولا مثلا وطرح سؤال على محرك البحث عن الأنواع الخالية من البندق.

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