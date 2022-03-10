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الذكاء الصناعي يساعد في ترميم نصوص تاريخية بدقة «لا مثيل لها»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 مارس 2022, 12:25 مساء
الذكاء الصناعي يساعد في ترميم نصوص تاريخية بدقة «لا مثيل لها»
جانب من مؤتمر الذكاء الصناعي العالمي لعام 2021 في شنغهاي، 7 يوليو 2021 (أ ف ب)
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أتاحت تقنية للتعلم العميق بالاستناد إلى الذكاء الصناعي استعادة نصوص يونانية قديمة من القرن الخامس قبل الميلاد وتأريخها وتحديد موقعها بدقة لا مثيل لها، على ما أظهرت نتائج دراسة نشرتها مجلة «نيتشر».

وتتيح عشرات الآلاف من النقوش على الحجر أو الطين أو المعدن للمؤرخين المتخصصين في النقوش تتبع تاريخ الحضارات القديمة، وفق «فرانس برس».

لكن الكثير منها تدهور بمرور الوقت؛ لدرجة أن بعض النصوص بات غير قابل للقراءة في ظل وجود أجزاء مفقودة منها. وتم أيضًا نقل هذه المصادر الثمينة بعيدًا من مكانها الأصلي، ما يعقد تأريخها – إذ لا يمكن استخدام تقنية التأريخ بالكربون 14 على المواد غير العضوية.

لمساعدة علماء النقوش على فك رموزها، طور باحثون من جامعات البندقية وأكسفورد وأثينا وشركة «DeepMind» التابعة لـ«غوغل» أداة للتعلم العميق، وهي تقنية للذكاء الصناعي تُستخدم فيها «شبكة عصبية» تحاكي بنية دماغ الإنسان.

هذه الأداة المسماة «إيثاكا»، في إشارة إلى جزيرة أوديسيوس في «الإلياذة والأوديسة»، تم تدريبها على ما يقرب من 80 ألف مدوّنة مشار إليها في قاعدة بيانات معهد باكارد للعلوم الإنسانية، وهي أكبر مجموعة نقوش رقمية باليونانية القديمة.

تأخذ تقنية المعالجة التلقائية للغة في الاعتبار الترتيب الذي تظهر فيه الكلمات في الجمل وعلاقاتها، من أجل وضع سياق لها بشكل أفضل.

وفي ضوء الفجوات المتعددة في النصوص، كان على «إيثاكا» دمج كل من الكلمات والأحرف الفردية الموزعة بطريقة مشتتة على الألواح والقطع التي دّونت عليها. ثم تناولت الأداة مجموعة وثائق من القرن الخامس قبل الميلاد منقوشة على ألواح حجرية ووُجدت في معلم الأكروبول بأثينا.

وافترضت الأداة تسلسلات للحروف يمكن أن تملأ الفجوات، بما يتفق مع السياق التاريخي. فعلى سبيل المثال، اقترحت الأداة كلمة «عهد» لتسد ثغرة من ستة أحرف مفقودة في قسم ولاء لمدينة في أثينا.

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بعدها يكون الأمر متروكًا للمؤرخين لاختيار التوقع الأكثر مصداقية. وتم تسهيل عملهم إلى حد كبير؛ إذ إن أداة «إيثاكا» التي تم تقديمها على أنها «متاحة»، حققت وحدها دقة بلغت 62%. وعند استخدامها من قبل المؤرخين، يقفز معدل الدقة هذا من 25% إلى 72%، وفق الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة «نيتشر»، ما يبرز التأثير المفيد لهذا «التآزر» بين الإنسان والآلة.

بلاد ما بين النهرين
تقترح أداة «إيثاكا» كذلك مواقع متعددة في 84 منطقة، يمكن رؤيتها على خريطة تسلط الضوء على الروابط الجغرافية عبر العالم القديم.

وتقترح الأداة أخيرًا تاريخًا دقيقًا لكتابة الوثائق: وهو العام 421 قبل الميلاد، أي بعد حوالي 30 عاما من التواريخ التقريبية التي اقترحها المؤرخون.

وعلقت ثيا سومرسشيلد من جامعة كافوسكاري في مدينة البندقية الإيطالية، وهي من معدي الدراسة، خلال مؤتمر صحفي بالقول «قد يبدو الأمر تافهًا لكنه ضروري لفهمنا لأثينا الكلاسيكية، خلال فترة عاش فيها بريكليس وسقراط».

ولفتت الباحثة إلى إمكان استخدام أداة «إيثاكا» في جميع اللغات القديمة مثل اللاتينية أو لغة المايا القديمة أو الكتابة المسمارية لبلاد ما بين النهرين.

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