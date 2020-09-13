منافسة للترشح لبطولة العالم للروبوت والذكاء الصناعي بطرابلس

انطلقت السبت، المنافسات التأهلية للترشح للمشاركة في بطولة العالم للروبوت والذكاء الصناعي التي تنظمها منظمة «الفيرست غلوبال»، بالتعاون مع جامعة «لورانس تكنولوجي» بالولايات المتحدة، بالقبة الفلكية بمدينة طرابلس بإشراف مكتب دعم الشباب ورعاية المواهب بالهيئة العامة للثقافة.
يشارك بالمنافسة عدد من الفرق تتنافس للوصول إلى المرحلة النهائية لتمثيل ليبيا في المسابقة الرسمية، التي تنظم فعالياتها افتراضيًّا للالتزام بقواعد السلامة الصحية، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.
وأكد مدير مكتب دعم الشباب ورعاية المواهب بالهيئة، علي بادي، أن هذه المسابقات ترفع من مستوى الوعي الثقافي بتغير اتجاه ثقافة الشباب نحو روح الابتكار والإبداع، وأضاف بادي أن الشباب المشاركين يسعون إلى الترشح للمرحلة النهائية، لإظهار الجانب الإيجابي في ليبيا، وإبراز قدرات الشاب الليبي في هذه الفعالية العالمية.
ويعد هذا الحدث من أكبرالتجمعات للشباب المهتم بتطوير الروبوتات القادرة على أداء مجموعة من المهام المطلوبة، ويتم التنافس بينهم في مجال تصميم وبرمجة الروبوتات، ويتم تقييمهم في عدد من المهارات أهمها «العمل الجماعي وحل المشكلات».