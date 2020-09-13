منافسة للترشح لبطولة العالم للروبوت والذكاء الصناعي بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 سبتمبر 2020, 01:16 مساء
منافسة للترشح لبطولة العالم للروبوت والذكاء الصناعي بطرابلس (فيسبوك)

انطلقت السبت، المنافسات التأهلية للترشح للمشاركة في بطولة العالم للروبوت والذكاء الصناعي التي تنظمها منظمة «الفيرست غلوبال»، بالتعاون مع جامعة «لورانس تكنولوجي» بالولايات المتحدة، بالقبة الفلكية بمدينة طرابلس بإشراف مكتب دعم الشباب ورعاية المواهب بالهيئة العامة للثقافة.

يشارك بالمنافسة عدد من الفرق تتنافس للوصول إلى المرحلة النهائية لتمثيل ليبيا في المسابقة الرسمية، التي تنظم فعالياتها افتراضيًّا للالتزام بقواعد السلامة الصحية، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وأكد مدير مكتب دعم الشباب ورعاية المواهب بالهيئة، علي بادي، أن هذه المسابقات ترفع من مستوى الوعي الثقافي بتغير اتجاه ثقافة الشباب نحو روح الابتكار والإبداع، وأضاف بادي أن الشباب المشاركين يسعون إلى الترشح للمرحلة النهائية، لإظهار الجانب الإيجابي في ليبيا، وإبراز قدرات الشاب الليبي في هذه الفعالية العالمية.

ويعد هذا الحدث من أكبرالتجمعات للشباب المهتم بتطوير الروبوتات القادرة على أداء مجموعة من المهام المطلوبة، ويتم التنافس بينهم في مجال تصميم وبرمجة الروبوتات، ويتم تقييمهم في عدد من المهارات أهمها «العمل الجماعي وحل المشكلات».

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