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جمعيات بيئية تطالب اليونان بوقف البحوث الزلزالية لجنوح حيتان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 فبراير 2022, 04:45 مساء
جمعيات بيئية تطالب اليونان بوقف البحوث الزلزالية لجنوح حيتان
حوت يافع مصاب بالخطم في جنوب العاصمة اليونانية أثينا، 28 يناير 2022 (أ ف ب)
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دعت 15 جمعية بيئية الحكومة اليونانية إلى التوقف فورا عن الأبحاث الزلزالية في البحر الأيوني بعد حالات عدة لجنوح حيتان، بحسب الصندوق العالمي لحماية الطبيعة بفرعه اليوناني.

في السنوات الأخيرة، سمحت أثينا باستكشاف الهيدروكربونات واستغلالها قبالة جزيرة كريت وكذلك في البحر الأيوني الواقع بين اليونان وإيطاليا، ما أثار استغرابا في أوساط الناشطين البيئيين، وفق «فرانس برس».

وفي رسالة إلى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والسلطات البيئية، أفادت الجمعيات عن جنوح ثلاثة حيتان من نوع «كوفييه ذو المنقار» في جزيرة كورفو هذا الأسبوع.

وأوضحت هذه الجمعيات، ومن بينها «غرينبيس» و«ميداسيت» والصندوق العالمي لحماية الطبيعة (WWF) الذي نشر الرسالة على موقعه الإلكتروني، أن «البحث الزلزالي الجاري في المنطقة يجب أن يتوقف فورا» حتى يتم تحديد أسباب هذه الظاهرة.

وبحسب الأخصائيين فإن حيتان كوفييه ذات المنقار تعيش على أعماق تزيد على ألف متر، وهي حساسة للغاية على التلوث الضوضائي الناتج عن النشاط البشري.

ولفتت الجمعيات الموقعة على الرسالة إلى أن سفينة مراقبة تجري بحوثا في البحر الأيوني منذ 10 فبراير، فيما تلحق أنشطة الاستكشاف الزلزالي ضررا بحاسة السمع لدى الحيتان كما تشكل مصدر إجهاد لها.

وربما تضاعفت هذه الآثار منذ اندلاع حريق في عبّارة إيطالية في 18 فبراير بالقرب من كورفو؛ إذ زادت حركة الملاحة البحرية لفرق إطفاء الحرائق والبحث عن المفقودين.

كما جنح حوت صغير شبيه بدلفين على السواحل القريبة من أثينا الشهر الماضي، قبل أن ينفق بعد أيام قليلة.

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