لأول مرة.. تعيين امرأة مسؤولة عن الرحلات المأهولة في «ناسا»

كاثي ليدرز التي عينت مسؤولة عن الرحلات المأهولة في (ناسا)، 16 سبتمبر (أ ف ب)

عينت كاثي ليدرز مديرة للرحلات المأهولة في وكالة الفضاء الأميركية لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب الرئيسي في الناسا.

وقال جيم برايندستاين رئيس الناسا في بيان «تحمل إلينا كاثي خبرة وشغفا استثنائيين نحتاجهما في إطار برنامج أرتيميس (للعودة إلى القمر) مع هدف إنزال أول امراة والرجل المقبل على القمر بحلول العام 2024»، وفق «فرانس برس».

وأكدت ناطقة باسم الوكالة أن ليدرز هي أول امرأة تتولى هذا المنصب الشاغر منذ استقالة داغ لوفير المفاجئ بعد ستة أشهر فقط على توليه المهمة.

وانضمت ليدرز إلى الناسا العام 1992 وكانت تدير منذ ست سنوات برنامج الرحلات التجارية المأهولة التي تكللت بنجاح أول مع إطلاق «سبايس إكس» رائدي فضاء إلى محطة الفضاء الدولية في 30 مايو.

وهي كانت تشرف منذ سنوات على برنامج التجارب الصعب الذي شهد مستجدات وإخفاقات على صعيد المركبات المطورة من قبل «سبايس إكس» و«بوينغ» للتحقق من أنها ستكون آمنة.

وأطلق برنامج الرحلات المأهولة الخاصة إلى المحطة الدولية في 2010 في عهد باراك أوباما وشكل تغيرا حذريا بالنسبة للوكالة إذ باتت تعتمد على شركات خاصة لتطوير المركبات لنقل رواد الفضاء الأميركيين.

أما برنامج العودة إلى القمر فيحظى بميزانية تقدر بعشرات مليارات الدولارات .

وبموجب الجدول الزمني الذي حددته إدارة الرئيس دونالد ترامب ينبغي نزول رائدي فضاء أحدهما امرأة على الأقل على سطح القمر قبل نهاية العام 2024 بفضل الصاروخ الثقيل «إس أل إس» من صنع بوينغ والمركبة «أورايين» من صنع لوكهيد مارتن.

إلا أن البرنامج شهد تأخيرا كبيرا. ولم تختر الناسا بعد الشركة التي ستصنع مركبة الهبوط على القمر.