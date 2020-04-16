«غوغل» تحذو حذو «فيسبوك» في مساعدة وسائل الإعلام

شعار لشركة «غوغل» معروض في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، 21 يناير 2020 (أ ف ب)

أعلنت «غوغل» الأربعاء، عزمها تأسيس صندوق طارئ لمساعدة وسائل الإعلام الإخبارية في الاستمرار بعملها في مواجهة تبعات وباء «كوفيد-19»، لتحذو بذلك حذو «فيسبوك» في هذا المجال.

ولم تكشف المجموعة الإلكترونية العملاقة قيمة الصندوق لكنها أشارت إلى أنها ستقدم مساعدات تتراوح بين «بضعة آلاف الدولارات» للوسائل الإعلامية الصغيرة و«بضع عشرات آلاف الدولارات للمؤسسات الكبيرة»، وفق «فرانس برس».

وتأتي هذه المبادرة في ظل الاقتطاعات الكبيرة في ميزانية الوسائل الإعلامية بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية، إضافة إلى الانحسار الكبير في الإيرادات الإعلانية التي تعتمد عليها أكثرية وسائل الإعلام الإخبارية.

وقال نائب رئيس «غوغل نيوز» ريتشارد غينغراس في بيان إن «الأخبار المحلية مورد حيوي لإبقاء الناس والمجتمعات على تواصل في أوقات الازدهار».

وأضاف: «إنها تؤدي حاليا دورا أكبر في نقل المعلومات بشأن عمليات الإغلاق المحلية أو الحجر المنزلي وإغلاق المدارس والمتنزهات والبيانات بشأن تأثير كوفيد-19 على الحياة اليومية».

ولفت غينغراس إلى أن الصندوق سيساعد وسائل الإعلام «التي تنتج أخبارا للمجتمعات المحلية خلال مرحلة الأزمة هذه»، فيما يستمر تقديم الطلبات حتى 29 أبريل.

وتابع: «في نهاية المسار، سنعلن الجهات التي تلقت تمويلا والطريقة التي تنفق فيها الجهات المسؤولة عن النشر هذه الأموال».

وأشارت تقديرات «نيويورك تايمز» إلى أن وسائل الإعلام الإخبارية استغنت عن 28 ألف وظيفة بفعل الأزمة الصحية والتبعات الاقتصادية المتأتية منها.

وأعلنت «فيسبوك» في 30 مارس عزمها على تقديم مساعدات بقيمة مئة مليون دولار للمؤسسات الإخبارية المتضررة من تفشي الوباء حول العالم.