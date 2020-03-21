«ناسا» ترجئ حلم العودة إلى القمر

صورة وزعتها «ناسا» في السادس من يناير 2020 تظهر صاروخها الذي تعده من أجل مهمة «أرتميس» للعودة إلى القمر في منشأة ميتشود في نيو أورليانز (أ ف ب)

بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا»، علقت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) العمل على بناء الصاروخ ومركبات «أوراين» لمهمتهما المأهولة إلى القمر «أرتميس».

وقال رئيس «ناسا» جيم برايدنستاين، مساء الخميس، إن وكالة الفضاء ستغلق منشأة ميتشود في نيو أورلينز، حيث يبنى الصاروخ إضافة إلى مركز ستينيس الفضائي القريب، وفق «فرانس برس».

وأوضح: «قررنا إغلاق مركز ستينيس بسبب ارتفاع عدد حالات كوفيد 19 في المجتمع المحيط به وعدد حالات الحجر الصحي المنزلي بين العاملين فيه وتأكيد إصابة واحدة بين فريق العمل في ستينيس».

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وتابع: «ستعلق ناسا موقتا إنتاج الصاروخ ومركبات أوراين واختبارهما. وستباشر فرق ناسا والمتعهدون إغلاقا منظما يبقي كل الأجهزة في حال سليمة حتى تمكنهم من استئناف العمل».

وقد يضرب تفشي فيروس «كورونا» المستجد الخطط الأميركية، الهادفة للعودة إلى القمر بحلول العام 2024.

وقال برايدنستاين: «ندرك أنه ستكون هناك تأثيرات على مهمات ناسا لكن فيما تعمل فرقنا على تحليل الصورة الكاملة وتقليل الأخطار، فإن أولويتنا القصوى هي صحة القوى العاملة في وكالة ناسا».