«ناسا» ترجئ حلم العودة إلى القمر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 مارس 2020, 03:38 مساء
صورة وزعتها «ناسا» في السادس من يناير 2020 تظهر صاروخها الذي تعده من أجل مهمة «أرتميس» للعودة إلى القمر في منشأة ميتشود في نيو أورليانز (أ ف ب)

بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا»، علقت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) العمل على بناء الصاروخ ومركبات «أوراين» لمهمتهما المأهولة إلى القمر «أرتميس».

وقال رئيس «ناسا» جيم برايدنستاين، مساء الخميس، إن وكالة الفضاء ستغلق منشأة ميتشود في نيو أورلينز، حيث يبنى الصاروخ إضافة إلى مركز ستينيس الفضائي القريب، وفق «فرانس برس».

وأوضح: «قررنا إغلاق مركز ستينيس بسبب ارتفاع عدد حالات كوفيد 19 في المجتمع المحيط به وعدد حالات الحجر الصحي المنزلي بين العاملين فيه وتأكيد إصابة واحدة بين فريق العمل في ستينيس».

طالع: «ناسا» تطلب رواد فضاء.. تعرف إلى الشروط

وتابع: «ستعلق ناسا موقتا إنتاج الصاروخ ومركبات أوراين واختبارهما. وستباشر فرق ناسا والمتعهدون إغلاقا منظما يبقي كل الأجهزة في حال سليمة حتى تمكنهم من استئناف العمل».

وقد يضرب تفشي فيروس «كورونا» المستجد الخطط الأميركية، الهادفة للعودة إلى القمر بحلول العام 2024.

وقال برايدنستاين: «ندرك أنه ستكون هناك تأثيرات على مهمات ناسا لكن فيما تعمل فرقنا على تحليل الصورة الكاملة وتقليل الأخطار، فإن أولويتنا القصوى هي صحة القوى العاملة في وكالة ناسا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«واشنطن بوست»: الاستخبارات الأميركية حذرت ترامب من فيروس «كورونا» في يناير لكنه ...
دولى
«كورونا» يواصل حصد وحصار ضحاياه.. أكثر من 4 آلاف وفاة في إيطاليا
دولى
خبير لدى «CNN»: السعودية تبعث برسالتين للعالم في حرب أسعار النفط
اقتصاد
«فرانس برس»: 627 حالة وفاة جديدة في إيطاليا جراء «كورونا» والحصيلة تتجاوز 4 آلاف
دولى
قناة «NBC» الأميركية تعلن وفاة أحد موظفيها جراء إصابته بفيروس «كورونا»
دولى
رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي متهم باستغلال «كورونا» في بيع أسهم...
دولى
«كورونا» المدمر.. الإصابات تقترب من ربع مليون والوفيات 10 آلاف والفقراء يحاربون ...
دولى
السعودية تعلق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين
عربى
«صحة الموقتة» تعلق على الاشتباه بإصابة 7 حالات بفيروس «كورونا»
ليبيا
أمير موناكو يلتحق بمشاهير العالم المصابين بكورونا المستجد
دولى
الملك سلمان يحذر من مرحلة «أكثر صعوبة» في مواجهة فيروس كورونا
عربى
غوتيريس يحذر من ملايين القتلى جراء «كورونا» ما لم يُضبط انتشاره
دولى
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: كورونا يمكنه العيش خارج جسم الإنسان لأيام