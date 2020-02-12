«ناسا» تطلب رواد فضاء.. تعرف إلى الشروط

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 فبراير 2020, 10:35 صباحا
الدفعة الجديدة لرواد فضاء ناسا ووكالة الفضاء الكندية، أثناء تخرّجهم في هيوستن في 10 يناير 2020 (أ ف ب)

دعت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، الثلاثاء، الراغبين في الانضمام إليها، بأن يتقدموا بأوراق ترشيحهم وسيرهم الذاتية.

أما المعايير فهي أن يكون المرشح أميركيا ويحمل درجة دراسات عليا في تخصص علمي أو تكنولوجي أو هندسي أو رياضي، حسب «فرانس برس».

وتقبل الطلبات في الفترة الممتدة من 2 مارس إلى 31 منه، لكن لن يجرى الاختيار النهائي حتى منتصف العام 2021. والأشخاص الذي سيتم اختيارهم سيخضعون للتدريب لمدة عامين أو أكثر.

وفي المرة الأخيرة التي فتحت فيها «ناسا» باب الترشيح في العام 2017، تقدم 18 ألف شخص بطلبات وتم اختيار 12 منهم فقط.

وقالت «ناسا» إنها وظفت 350 شخصا منذ الستينات، واليوم هناك 48 رائد فضاء ينتمون إلى وحدة رواد الفضاء (مسؤولة عن اختيار الرواد وتدريبهم للمشاركة في رحلات فضائية) ومقرها في هيوستن بولاية تكساس.

أما مهمة المرشحين الجدد الرئيسية فهي ضمان مناوبة الولايات المتحدة في محطة الفضاء الدولية، للقيام بمهمات لمدة ستة أشهر تقريبا.

وستطلق «ناسا» على المجندين الجدد «جيل أرتميس»، تيمنا باسم برنامج عودة الولايات المتحدة إلى القمر في العام 2024 وربما المريخ في العقد المقبل.

ويمكن للراغبين الذين لا يحملون شهادات عليا، أن يتقدموا بطلب ترشيح إذا كانوا انخرطوا في برنامج دكتوراه لسنتين. كما سيتم الأخذ في الاعتبار طلبات الأطباء والطيارين الذين قاموا بطلعات لمدة تزيد على ألف ساعة.

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