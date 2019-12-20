فشل «بوينغ» و«ناسا».. الكبسولة الفضائية «ستارلاينر» ستعود إلى الأرض في غضون 48 ساعة

تعود الكبسولة الفضائية الجديدة «ستارلاينر» المصنعة من «بوينغ» إلى الأرض في غضون 48 ساعة من دون تحقيق هدفها الأساسي في بلوغ محطة الفضاء الدولية، على ما أعلنت «بوينغ» اليوم الجمعة، في فشل ذريع للمجموعة العملاقة في مجال الصناعات الجوية والفضائية ولوكالة ناسا، وفق وكالة «فرانس برس».

كانت «ستارلاينر» أُطلقت صباح الجمعة من قاعدة كاب كانافيرال في فلوريدا، غير أن عطلا معلوماتيا طرأ بعد انفصالها عن الصاروخ. وقد وضع مهندسو «بوينغ» المركبة على مدار جديد.

وقال نائب رئيس «بوينغ» لصناعات الفضاء جيم تشيلتون خلال مؤتمر صحفي في مركز كينيدي الفضائي: «هذا الأمر سيتيح لنا العودة إلى وايت ساندز (في صحراء ولاية نيو مكسيكو) في غضون 48 ساعة».