الأحوال الجوية ترجئ إطلاق صاروخ «فيغا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يوليو 2019, 04:14 مساء
صاروخ «فيغا» في قاعدة كورو الفضائية في غويانا الفرنسية، 11 فبراير 2015 (أ ف ب)

أرجئ إطلاق صاروخ «فيغا» المكلّف بوضع قمر المراقبة «فالكون آي 1» في المدار لحساب الإمارات مجدّدًا بسبب الأحوال الجوية، وفق ما أعلنت شركة «إريان سبايس».

الصاروخ كان من المفترض إطلاقه بداية ليل الجمعة - السبت من قاعدة كورو في غويانا الفرنسية وأجّلت العملية مرة أولى إلى الأحد، عند الساعة 1,53 بتوقيت غرينيتش شرط أن تكون الأحوال الجوية «مقبولة»، وفق «فرانس برس».

وجاء في بيان صادر عن الشركة أن «سرعة الرياح في محيط المركز الفضائي في غويانا غير مؤاتية، لذا قرّرت أريان سبايس الإحجام عن إطلاق الصاروخ يوم الأحد 7 يوليو».

وأوضحت المجموعة أنه «سيتمّ الإعلان عن الموعد الجديد في أقرب فرصة ممكنة بحسب تطوّر الأحوال الجوية»، مؤكدة أن «صاروخ فيغا وقمر فالكون آي 1 هما في وضعية ثابتة وبأمان».

وتشكّل هذه المهمة عملية الإطلاق الخامسة عشرة لصاروخ «فيغا» التابع لـ«أريان سبايس» منذ البدء بتشغيل مركز الفضاء في غويانا (سي إس جي) سنة 2012.

ويقوم نظام «فالكون آي» على قمرين مماثلين هما «فالكون آي 1» و«فالكون آي 2» سيوضعان في مدار متزامن مع الشمس.

وكلّ قمر مزوّد بتقنيات مراقبة وتصوير عالي الدقّة. ويقابله نظام مخصص للمراقبة وتلقّي الصور ومعالجتها من الأرض.

والغرض من إطلاق «فالكون آي 1» هو «تلبية حاجات القوات المسلحة في الإمارات العربية المتحدة من جهة وتوفير صور للسوق التجارية من جهة أخرى»، بحسب «أريان سبايس».

ويزن القمر الصناعي حوالى 1197 كيلوغرامًا عند الإقلاع وسيوضع في مدار يبعد 611 كيلومترًا عن الأرض.

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