«سامسونغ» تفتتح سلسلة متاجر جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 فبراير 2019, 10:23 صباحا
سامسونغ تستعدّ لفتح ثلاثة متاجر جديدة في الولايات المتحدة (أ ف ب)

تعتزم «سامسونغ» فتح ثلاثة متاجر في الولايات المتحدة، الأربعاء، بالتزامن مع كشفها عن أحدث نماذج سلسلة «غالاكسي» يرجّح أن تتضمّن نسخة تكون فيها الشاشة قابلة للطيّ.

وكشفت المجموعة الكورية الجنوبية الجمعة أنها اتّخذت هذا القرار لتلبية رغبات الزبائن. وهي توسّع بالتالي فروعها في معقل منافستها الأبرز «آبل» التي لديها مئات المتاجر في الولايات المتحدة وحول العالم، وفق «فرانس برس».

وصرّحت المجموعة «أعرب مستخدمو سلسلة غالاكسي عن رغبتهم في تواجد مكان خاص بهم يمكنهم فيه الحصول مباشرة على المنتجات التي يريدونها». وتقع هذه المتاجر في لوس أنجليس ونيويورك وهيوستن (ولاية تكساس).

وتقيم «سامسونغ» يوم افتتاح هذه الفروع الجديدة حدثًا في في سان فرانسيسكو من المزمع أن تكشف خلاله النقاب عن أحدث نماذجها من طراز «غالاكسي» المعروف بـ «إس 10»، فضلًا عن نموذج مرتقب جدًا لهاتف مع شاشة قابلة للطيّ قد يحمل اسم «غالاكسي إف» أو «غالاكسي إكس»، بحسب ما أوردت تقارير صحفية.

ولا تزال «سامسونغ» تحتل صدارة سوق الهواتف الذكية في العالم التي شهدت أكبر تراجع في تاريخها العام الماضي. وبلغت حصتها 20% من هذه السوق في 2018، بالرغم من انخفاض مبيعاتها بنسبة 8%، وفق بيانات مجموعة «آي دي سي».

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