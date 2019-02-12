رقمنة «الحزمة الحمراء» في الصين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 فبراير 2019, 10:37 صباحا
الحزم الحمراء في الصين تصبح رقمية خلال السنة القمرية الجديدة (أ ف ب)

أُرسِلت أكثر من 820 مليون «حزمة حمراء» عبر الإنترنت خلال عطلة السنة القمرية الجديدة في الصين، وفق المنصة الإلكترونية «وي تشات»، في وقت انتقلت الممارسات التقليدية لتبادل الهدايا النقدية إلى المجال الرقمي.

وقالت المنصة التي يملكها عملاق الإنترنت الصيني «تنسنت» إن هذا المجموع سُجِّل خلال ستة أيام من العطلة الوطنية الأسبوع الماضي، مع ارتفاع بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018، وفق «فرانس برس».

وإضافة إلى تبادل أحرّ التمنيات للسنة الجديدة، يقدّم الصينيون في هذه المناسبة أموالاً نقدية في حزم حمراء تُعرف بـ«هونغباو» بلغة الماندرين.

وسرعان ما بات الصينيون يفضّلون الدفع عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية، وأصبحت «الحزم الحمراء» شائعة بشكلها الإلكتروني.

وقال عملاق التجارة الإلكترونية «علي بابا» إن أكثر من 450 مليون مستخدم شاركوا بين 25 يناير و4 فبراير في لعبة على موقعه تخوّلهم جمع خمس «بركات» غير مالية، يمكن إبدالها بمبالغ معينة من المال.

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