التقاط صورة لروبوت معطل على المريخ

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 سبتمبر 2018, 10:25 صباحا
تشكل النقطة البيضاء داخل المربع الروبوت أوبورتونتي في صورة التقطها القمر الصناعي التابع لوكالة الفضاء الأميركية في مدار المريخ، 20 سبتمبر 2018 (أ ف ب)

التقطت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الثلاثاء، صورة للروبوت «أوبورتونتي»، الذي دخل في سبات منذ عاصفة غبار في يونيو.

وتمكنت الناسا بفضل كاميرا عالية الوضوحية في القمر الصناعي «مارس ركونيسانس أوربتر» في 20 سبتمبر من التقاط صورة للمنطقة، التي دخل فيها المسبار بسبات بعد هبوب عاصفة غبار هائلة في يونيو غطت الكوكب الأحمر لمدة أشهر. ولم يرسل المسبار أي إشارة منذ 10 يونيو، وفق «فرانس برس».

وبعدما حجب الغبار أشعة الشمس التي تغذي ألواحه بالطاقة، توقف «أوبورتونتي» عن العمل. وأمل مهندسو الناسا لفترة طويلة أن تصمد بطارياته وقتًا كافيًا لإيقاظ الروبوت ما أن تتبدد العاصفة.

إلا أن العاصفة تبددت ولم تتمكن الناسا بعد من الاتصال بالروبوت، الذي كانت مهمته الأساسية تمتد على 90 يومًا فقط في العام 2004. لكنه استمر بالعمل لسنوات طويلة بعد ذلك.

وفي الصورة تظهر بوضوح تضاريس وادي برسيفيرنس حيث يتواجد الروبوت. وفي 31 أغسطس قالت ناسا إنها تحدد مهلة حتى منتصف أكتوبر لإعادة الاتصال بالروبوت. وبعد انقضاء هذه المهلة، تعتبر المهمة انتهت في حال الفشل بالاتصال به.

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