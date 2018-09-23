«سبوتيفاي» تمكن الفنانين من طرح أعمالهم مباشرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 سبتمبر 2018, 11:10 صباحا

يمكن للفنانين المستقلين حاليًا طرح أعمالهم مباشرة على منصة «سبوتيفاي» للموسيقى على الإنترنت، بحسب ما كشفت المجموعة.

لكن ما زال هذا العرض يقتصر راهنًا على نحو 100 موسيقي أميركي، وفق «فرانس برس».

تعهّدت «سبوتيفاي» توسيع نطاق هذا العرض ليشمل عددًا أكبر من الفنانين، وفق ما جاء في بيان نشر على موقعها الإلكتروني.

وبعد أن يطرح الفنان أعماله على المنصة، في وسعه تعديلها متى شاء. وتعرض «سبوتيفاي» تحميلها على المنصة بالمجان، بحسب ما أوضح البيان.

وسيحصل الفنان على عائدات بحسب عدد المرات التي تمّ الاستماع فيها إلى أعماله وسيتلقّى كلّ شهر تقريرًا مفصّلاً في هذا الخصوص.

وكشفت «سبوتيفاي» أنّها جرّبت هذه الخدمة الجديدة مع بعض الفنانين الأميركيين المستقلين، من أمثال مغنية الراب نونايم من شيكاغو ومنسق الأسطوانات الذي أصله من هايتي مايكل بران.

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