جرب لعبتك دون مغادرة «فيسبوك»

أطلقت «فيسبوك» الإعلانات القابلة للتشغيل عبر منصتها، بما يتيح لجهات تسويق الألعاب عرض الإعلانات التي تمنح المستخدمين فرصة تجربتها قبل الشراء، ودون الذهاب إلى موقع آخر.

وظهرت هذه الإعلانات لأول مرة قبل أربع سنوات كطريقة جديدة لإغراء اللاعبين بتجربة الألعاب المحمولة، وتعتبر هذه الإعلانات من النوع التفاعلي، مما يتيح للأشخاص تجربة اللعبة قبل تنزيلها، وقامت الشركة بتطوير هذا الحل الإعلاني الجديد بالتعاون مع مطوري الألعاب المحمولة، وفق «البوابة العربية للأخبار التقنية»، الأحد.

وقال نائب رئيس الشركة للحلول التسويقية العالمية والمسؤول عن قطاع الألعاب في فيسبوك، ريك كيلي: «المعلنون سيصبحون الآن قادرين على عرض الألعاب باستخدام الإعلانات القابلة للتشغيل، وهي تجارب إعلانية تفاعلية، وتعد هذه الإعلانات أكثر فعالية لأنها تعطي اللاعب فكرة جيدة عما تستلزمه اللعبة، وبمجرد أن يقوم هؤلاء اللاعبون بتنزيل التطبيق، فمن المرجح أن يقوموا بتشغيله لأنهم يعرفون أنه أعجبهم مسبقًا».

وتحاول الشركات الانتقال من الكمية إلى النوعية فيما يتعلق بالمستخدمين، ومن الضروري أن توفر فيسبوك لتلك الشركات الأدوات اللازمة للقيام بذلك، خصوصًا مع وجود 6 ملايين تطبيق في متاجر التطبيقات، مما يجعل من الصعوبة بمكان اكتشاف كل الألعاب.

وتساعد الإعلانات القابلة للتشغيل في توليد عمليات تثبيت موثوقة بشكل كبير من قبل الأشخاص الذين قاموا بتجربة الألعاب، مما يعني أن اللعبة ستشغل بعد التثبيت، وقد تساعد عملية الجمع ما بين تجربة الإعلانات التفاعلية وقدرة فيسبوك على عرض الإعلانات للأشخاص المهتمين بالألعاب في مساعدة جهات تسويق الألعاب على تحقيق معدل عال من عمليات تثبيت.

كما تقدم منصة فيسبوك ميزة تحسين القيمة، والتي تساعد المطورين على اكتشاف المستخدمين الأكثر قيمة ومكافأتهم، حيث يعتبر اللاعبون الذين يجرون عمليات شراء داخل التطبيق بمثابة قيمة كبيرة لمطوري الألعاب لأن المستخدمين الذين يظلون نشطين في إحدى الألعاب يميلون إلى زيادة إنفاقهم بمرور الوقت، ووجدت الأبحاث الأخيرة أن اللاعبين في الولايات المتحدة ينفقون في اليوم السابع بعد تثبيت إحدى الألعاب ما معدله 20 دولار داخل التطبيق.