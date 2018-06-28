دراسة: تشكّل كوكب المريخ كان سريعًا

صورة ملتقطة لسطح المريخ وزّعتها وكالة الفضاء الأميركية ناسا (ف ب)

خلُص علماء فضاء في دراسة حديثة إلى أن القشرة الصلبة للمريخ تشكّلت سريعًا جدًا بعد نشوء النظام الشمسي، وأن الظروف المواتية لظهور الحياة ربما توافّرت في وقت مبكر من عمر هذا الكوكب.

وقال الباحث في متحف التاريخ الطبيعي في الدنمارك وأحد المشاركين في الدراسة، مارتن بيزارو: «تشير نتائج أبحاثنا إلى أن المحيطات ربما تشكّلت على سطح المريخ قبل الأرض، علمًا بأن الماء هو الشرط الأساس لظهور أي شكل من أشكال الحياة»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتمكّن العلماء من الحديث عن هذه الخلاصات بفضل حجر نيزكي يطلق عليه اسم «ان دبليو ايه 7034» عثر عليه في صحراء ويلقب أيضًا ببلاك بيوتي، ويحمل الحجر مؤشرات عن المراحل المبكرة من عمر الكوكب الأحمر.

وقال بيزارو: «استنتجنا أن تصلّب قشرة المريخ كان سريعًا، استغرق عشرين مليون عام فقط بعد تشكّل المجموعة الشمسية قبل أربعة مليارات و567 مليون عام».

والقشرة الصلبة ضرورية لتشكّل المسطّحات المائية، وبالتالي لظهور الحياة، وتتناقض خلاصات هذه الدراسة مع ما كان سائدًا في الأوساط العلمية من أن تصلّب قشرة المريخ استغرق مئة مليون عام.