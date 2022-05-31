بناء الدولة الليبية والاستراتيجية العشرية الأمريكية؟

من أبجديات وأولويات بناء الدولة الليبية خلق حكومة تحتكر القوة الشرعية على كل بقعة من أرضها. حكومة قادرة ونافذة بمؤسساتها الأمنية والعسكرية والشرطية بدون أي منافس.

لإعادة بناء مجتمعنا الليبي وخلق استقرار ورفاهية وسعادة، علينا أن نكون على أهبة الاستعداد لمواجهة العديد من المقايضات والتضاربات والصراع، بل بعض الأحيان الانسجام بين تعزير الديمقراطية وبناء الدولة الحديثة.

تعزيز الديمقراطية يتطلب فرض قيود على تلك السلطة الأمنية التي تحتكر القوة بحيث يتم توزيعها على الإدارات المحلية في كل ربوع ليبيا كما تحدد ممارسة تلك القوة في ذاتها سيادة القانون، وتخضع في نهاية المطاف للمساءلة العامة والموافقة الشعبية.

سيادة القانون ضرورية حتى لا يتم الانزلاق والتمادي في بناء الدولة أو الديمقراطية.

يجب أن ننظر بعين الاعتبار إلى أن إعادة بناء الدولة الليبية تسبق تعزيز الديمقراطية. وفي الوقت نفسه مراعاة تعزيز الديمقراطية يكفل صحة وسلامة مسار بناء الدولة المنشود. إن العلاقة بين تعزيز الديمقراطية وبناء الدولة مرتبطة ومتلازمة كليا وتتطلب مهنية وحرفية في كلا الحالتين وفي تشييد وبناء مؤسسات الدولة.

تقرير التنمية الدولي للعام 2011 يقدر أن الاستقرار الدائم في دولة ما بعد انتهاء النزاع فيها والشروع في بناء الدولة يستغرق قرابة 35 سنة. في هذا التقرير تجد أن متوسط السنوات لتحقيق بعض التحسن في البيروقراطية وفي محاربة الفساد يقارب 20 إلى 27 سنة. كما ينوه أيضا إلى أن التقليل من دور الجيش في السياسة قد يستغرق 17 سنة وكذلك فعالية الحوكمة وتفعيل دور القانون يتراوح من 36 إلى 41 سنة.

هل بالإمكان زيادة تشخيص والنظر في الحالة الليبية بأكثر دقة ومهنية ومحاولة الدفع بإصلاحات لبناء الدولة وتعزيز الديمقراطية وتقليص فترات التحول الطويلة التي يشير إليها تقرير التنمية الدولي؟

هنالك عبر تاريخية تشير إلى أن الدول التي اجتازت مراحل الصراع لم تنجح في بناء دولها والوصول إلى نضج ديمقراطي ونهضة اقتصادية حقيقية بدون الاستعانة بخبرات خارجية ذات معرفة جيدة في شتي المجالات.

الاسترتيجية العشرية التي أعلنت عنها وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية في الأول من شهر أبريل 2022، جوهر الاستراتيجية هو منع الصراع المسلح وتعزيز الاستقرار، في تقديري تمثل مخرجاً تاريخياً هاماً للتحول من المراحل السياسية والاقتصادية والأمنية السيئة في ليبيا إلى خلق استقرار ورفاهية وسعادة. يمكن الاطلاع على الاستراتيجية العشرية الأمريكية على الرابط أدناه: https://www.state.gov/stability-strategy/

بعد الاطلاع والبحث العميقين في هذه الاسترتيجية العشرية من قبل فريق خبراء ليبيين في الشؤون الاقتصادية الليبية رفيع المستوي وعددهم تسعة الأحد الماضي الموافق 22 مايو 2022 عبر «الزوم»، كانت المحصلة في ذلك اللقاء المغلق إنشاء وتجهيز استراتيجية ليبية موازية للإستراتيجية العشرية لخلق مناخ ينسجم ويتفاعل معها. طال النقاش أكثر من ساعتين وساده القليل من الشك في نوايا الولايات المتحدة الأمريكية ولكن التفاؤل تغلب.

وفي ذلك اللقاء قُرر أن نسعي في إجراء المزيد من الحوار المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي بايدن حتي يتسني لنا التعرف وفهم حذافير الاستراتيجية العشرية والتعامل معها وفقا للمصالح والمنفعة المشتركة لكلا البلدين.

* خبير العلاقات الدولية والشؤون السياسية والاقتصادية الليبية.