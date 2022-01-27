ترشيح المؤامرة

يتواقت صدور مدكرات عبدالسلام جلود "الملحمة" مقبل هدا العام 2022 عن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" .مع المؤامرة الروسية لإبراز سيف القدافي ،مترشحاً عن دائرة سبها في الجنوب القصي من ليبيا للأنتخابات الرئاسية المؤجلة إلى مابعد الـ 24 ديسمبر 2021 .

هدا التشويش الروسي على الأنتخابات الليبية، عبر أداته مرتزقة "فاغنر" .حفل بعديد الأصداء السلبية: ليبياً؛بالأخص من منافسه قائد مُسمى الجيش الليبي وأبناءه. الدي حاول إعاقته عبر المليشيات التابعة له من قبيلة "المقارحة"التي ينتمي لها جلود في الجنوب،ودولياً الولايات المتحدة وبريطانيا وبالدات فرنسا بسبب ضلوع وكالة فاغنر الروسيه المتوغلة في فضاءها الأفريقي بتمكينه من تقديم طلب ترشحه . أماحقوقياً لمطالبة الجنائية الدولية بمثوله أمامها بسبب ضلوعه في جرائم ضد الانسانية إبان الثورة الليبية 2011 .إلا أن البيان،الصادر في 18 يناير 2022 عن لقاء نائب وزير الخارجية الروسي مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا. يؤكد تباث روسيا على موقفها الداعم لتعزيز ماتصفه دبلوماسيتها المتبجحة "بالتسوية السياسية للأزمة الليبية دون تدخل خارجي، كجزء من عملية شاملة تنطوي على مشاركة جميع القوى السياسية الفاعلة ـ المقصود وريث النظام الدكتاتوري ـ في ليبيا ".

تستند البروباغندا القبلية المدعومة بمرتزقة فاعنر الروسية ،لتغطي على مطالبة المحكمة الجنائية الدولية مثول المترشح سيف القدافي أمامها ،بما تسميه بالسجل الإصلاحي الدي أقترفه القدافي الأبن كوريث محتمل ثغرةً في إنسداد النظام العائلي والقبلي الساقط في 2011 بالثورة الشعبية الليبية . جلود الدي نعتته من 1969 حتى إبتعاده الطوعي 1992 الدوائر الغربية بالرجل الثاني في حكم ليبيا .يفند هده الدعايات المضلله ويرى أنه "عندما بدأ ـ رأس النظام ـ بتهيئة ابنه خليفةً أولَ له، وأخذ يقدمه لليبيين والعالم، واقعا تحت وهم أنه يملك الذكاء والدهاء ليخدع الجميع، وتحديدًا الولايات المتحدة الأميركية والغرب، صار يطلق "بالونات الاختبار"؛ فكان يقرر إصدار تصريحات على لسان ابنه الوريث ليعرف كيف تفكر الولايات المتحدة والغرب تجاهه، مطلقاً المواقف والشعارات التي لايعنيها ولايؤمن بها؛ مثل ليبيا الغد، الانفتاح، وغيرها"

يبدو أن الحكومة الروسية ،بمساعدة وكالة مرتزقتها "فاغنر" إستلهمت طريقة إستخدام القدافي والتلاعب بأبنه الوريث لبث رسائل لأمريكا والغرب .وهدا مانلحظه في تصريح للموقع الصحفي الأمريكي"بلومبيرغ "من قبل رجل الاعمال الروسي مكسيم شوغالي،الدي يعمل لحساب مرتزقة فاغنر ومديرها المقرب من الكرملين في ليبيا .فهو يتأسف لـ”سيف القذافي"أن لايتبوأ منصب رئيس ليبيا .في الأنتخابات القادمة لأنه شخص غير مقبول بالنسبة للولايات المتحدة، وأن هناك نظامًا سياسيًا غربياً ضده" .

تعمد جلود في الفصول المنشورة في صحيفة "العربي الجديد" من مدكراته أن ينأى بنفسه عن كل المنزلقات الليبية التي أوقع رفيقه القدافي متعمداً نفسه فيها : الشخصنة الأستبدادية والنرجسية ،والعائلية والقبائلية الفوضوية . فهو بتحقيبه لها من إعلانه الثورة الشعبية والثقافية 1973 إلى سقوط نظامه وأسره في ماسورة مياه الأمطار ،ثم قتله خريف 2011 بدموية في مشهد دراماتيكي عاصف. مستنداً عبر سرد معايشاته القريبة حتى بعد إبتعاده عن وظائفه . بوضع القدافي في قفص أخطاءه بل خياناته وجرائمه والأقفال عليه فيه .وبخصوص الموضوعة الروسية المتعلقية بترشيح سيف القدافي لرئاسة ليبيا ،يورد جلود من مدكراته فقرة دالة عن خبرة طويله بنفسية ودهنية التلاعب التي إنتهجها الدكتاتور الأب حتى مع أبناءه وتأتي الفقرة بمناسبة عيد حيث كان جلود في حضور القدافي الأب وهو يخاطب إبنه سيف لائمه على مكوثه الطويل في لندن منكفئاً على خيبته من ألعوبة توريثه ""يا سيف يتكلم القدافي الأب: إذا لم تعد إلى ليبيا فإن المعتصم أخيك سيأخذ مكانك". وأنا أعرف يتكلم جلود: أنّ معمّر يؤمن بسياسة "فرّق تسد" حتى النخاع، ويجيد ويتقن أساليب استخدام الواحد ضد الآخر، واستخدام جماعة ضد أخرى، واستخدام قبيلة ضد أخرى. وقد استخدم هذه السياسة وهذه الأساليب ضد أعضاء مجلس قيادة الثورة والضباط الوحدويين الأحرار، ولكن أن يستخدم هذه السياسة وهذه الأساليب مع أبنائه فقد كانت هذه مفاجأة محزنة لي" .

حذر العميل الروسي ف .شوغالي في لقاءه المنشور بموقع "بلومبيرغ" من خطر تجدد الصراع إذا لم يُسمح لـ”سيف الإسلام” بالترشح أو اعتقد أنصاره ـ ويعني من قبيلته ـ أنه خسر الانتخابات، واصفًا ذلك بـ”القنبلة الموقوتة المؤجلة”. يفند جلود هده النبؤة الروسية بمايورده من شواهد غزيرة في المنشور من مدكراته ،الدالة على أن القدافي الدي تلاعب بالجميع ومن ضمنهم قبيلته ،كان قد تجاوز مبكراً حاضنتها وحليفتها قبيلة ورفلة،التي ألجأته إليهما المحاولة الأنقلابية التي دبرها في أغسطس عام 1975،عضؤ مجلس الأنقلاب البارز ورفاقه من مدينة مصراته التجارية، والمعروفة بمؤامرة المحيشي.وهدا النفور المصدوم من قبيلته كان مباشرة بعد المحاولة الأنقلابية التي دبرها أغسطس 1993ضباطٌ من قبيلة ورفلة ،وبعدها محاولة إغتياله من ضباط حرسه من قبيلة القدادفة .ويشير جلود إلى أن الدكتاتور القدافي عاقب المنقلبين عليه من ضباط القبيلتين بدموية صارخة .

صحيفة نيويورك تايمز في تقريرها الذي نشرته في 18يونيو 2019، ركزت على خلفية شوغالي وتاريخه مستنتجة منهما. أنه جاسوس روسي بامتياز ومستدلة على ذلك بأنه ومترجمه اعتقلا في طرابلس بعد لقاءهما سراً بسيف القدافي المتهم في 2011 بارتكاب جرائم حرب إبان الثورة الليبية، والذي ـ رغم دلك ـ يجد في نفسه دون منافسيه بديلاً صالحاً لتولي رئاسة ليبيا في إنتخابات 2021 المؤجلة .السجينان اللذان رفضا الاعتراف بأنهما جاسوسان، لم يقدما حتى الآن أي دليل لإثبات برائتهما، وتبيان دوافع لقاءهما بسيف القدافي ، ولماذا احتوت حواسيبهما على معلومات غاية في الخطورة عن ليبيا. شوغالي الباحث الاجتماعي المزعوم، هو ناشط سياسي مخضرم كانت له صولاته وجولاته في سان بطرسبرغ بروسيا خلال نزاع انتخابي حدث في العام 2002،. مما يبعد عنه صفة الباحث.كما كان من ضمن فريق روسي اتهم بمحاولة التدخل في الانتخابات في مدغشقر عام 2018.مدير المؤسسة الروسية التي ارسلت شوغالي إلى ليبيا، ويدعى "الكسندر مالكفيتش"، دافع عنه ،مدعياً أنه لم يتلق أوامر تفيد التدخل في الانتخابات الليبية على اعتبار أنها في دلك الوقت لم تجر أساساً، ووفق الصحيفة الأمريكية هو في واقع الأمر لا يقدم دليلاً على ذلك، بل ربما يدين مؤسسته ومبعوثه الاجتماعي عبر إرساله إلى بلد تطحنها الحروب والنزاعات.

الأهم من كل ماسبق حسب النيويورك تايمز، يكمن في الصلات التي تجمع المؤسسة التي يديرها الكسندر مالكفيتش مع "يفغيني بريغوجين" أو كما يعرف بـ"طباخ بوتين" وهو رجل أعمال يدير مرتزقة الفاغنر سيئة السمعة والتي تقاتل في ليبيا وفي دول أخرى مثل سوريا وأوكرانيا التي بوقوعها في مرمى العصف الروسي تتصدر اليوم واجهة الأحداث العالمية .

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