أين تكمن الحلول للمعضلة السياسية الليبية ؟

عدم إنجاز الاستحقاق لانتخاب رئيس وبرلمان جديد في 24 ديسمبر لأكثر من 80 بالمئة من الشعب الليبي 2.5 مليون ناخب أثار خيبة أمل وإحباط كبيرين.

هل يمكن إجراء الانتخابات في زمن معقول؟

هل بروز ستيفاني وليمز من جديد ممثلة للأمين العام للأمم المتحدة في مطلع الشهر سوف يعزز المسار السياسي وتتم الانتخابات؟

هل قيادتة وليمز للمسار السابق خلال ملتقي الحوار (لجنة ال 75) كان سبباً رئيسيا في فشل قيام الانتخابات؟ بمعني هل وحدها أخفقت؟ أم المسؤولية تقع برمتها علي كاهل الليبيين؟

على كل ليبي وليبية أن يعي أن - ليبيا دولة فاشلة منذ سنوات - هذا التعريف الدقيق بُني على معايير دولية. عندما تعجز الحكومة عن تقديم أدني الخدمات اليومية لمواطنيها - كحماية ممتلكاتهم وعزل القمامة من الشوارع. البلد على وشك الانهيار، قد يشوبه صراعات مسلحة ووقوع مجاعة وانتشار الوباء والأمراض.

الإخفاق في قيام الانتخابات في الموعد الذي حدد اعتباطاً في 24 ديسمبر من قبل مجلس الحوار السياسي لن يُراعي التحديات والصراعات المرتقبة بعد إنجاز الانتخابات.

تقرير التنمية الدولي لعام 2011 يقدر أن الاستقرار الدائم في دولة ما بعد انتهاء النزاع فيها والشروع في بناء الدولة يستغرق قرابة 35 سنة. في هذا التقرير تجد أن معدل متوسط السنوات لتحقيق بعض التحسن في البيروقراطية وفي محاربة الفساد يقارب 20 إلى 27 سنة. كما ينوه أيضا إلى أن التقليل من دور الجيش في السياسة قد يستغرق 17 سنة وكذلك فعالية الحوكمة وتفعيل دور القانون يتراوح 36 إلى 41 سنة. يمكن الاطلاع علي التقرير تحت الرابط:

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/4389

إذا أنجزنا استحقاق الانتخابات! في إعادة بناء مجتمعنا وخلق استقرار ورفاهية وسعادة علينا أن نكون على أهبة الاستعداد لمواجهة العديد من العقبات والتضاربات والصراع، بل بعض الأحيان الانسجام بين تعزير الديمقراطية وبناء الدولة الحديثة. في جوهر بناء الدولة الليبية هوخلق حكومة تحتكر القوة الشرعية على كل بقعة من أرضها ، قادرة ونافذة بمؤسساتها الأمنية والعسكرية والشرطية بدون اي منافس.

تعزيز الديمقراطية يتطلب فرض قيود على تلك السلطة الأمنية التي تحتكر القوة بحيث تحدد ممارستها في ذاتها سيادة القانون، وتخضع في نهاية المطاف للمساءلة والموافقة الشعبية. سيادة القانون ضرورية حتي لا يتم التمادي في بناء الدولة أوالديمقراطية. يجب أن ننظر بعين الاعتبار إلى أن إعادة بناء الدولة يسبق تعزيز الديمقراطية. وفي الوقت نفسه مراعاة تعزيزالديمقراطية يكفل صحة وسلامة مسار بناء الدولة المنشود. إن العلاقة بينهما، مرتبطين ومتلاحمين، يتطلب مهنية وحرفية في المحاورين وفي تشييد وبناء مؤسسات الدولة.

يجب الاستعانة بخبرات دولية قانونية وأمنية وشرطية واقتصادية ومالية وتكنولوجية وإعادة بناء الطاقات البشرية.

هل حل الأزمة الراهنة يتطلب الاستعانة بكبار خبراء القانون الدوليين؟

سبق لنا مع نخبة من الخبراء الليبيين في الشؤون السياسية - د. محمد التيناز وكيل وزارة الدفاع سابقا والمستشار محمدالمغيربي وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقا والباحث السياسي في سياسات المقارنة السيد إبراهيم هيبة والحقوقي د. الأمين الهوني (رحمه الله) والباحث محمد الجارح أن قدمنا مقترحات وتوصيات للسيدة وليمز من أجل دعم المسارالسياسي في منتصف عام 2020. في جلسة مطولة معها يوم الخميس 1 اكتوبر 2020 حظيت اقتراحاتنا بإعجابها الكبيروبالقبول بها. عبرت السيدة ستفاني عن أن هذة الاقتراحات ممتازة جدا ولكن للأسف ليس لديها 90 يوما لتنفيذها. أعربت عن نواياها الصريحة في استبدال فائز السراج وتنصيب بديل له في موعد لا يتعدي 30 يوماً.

بالرغم من إصرار وليمز علي ذلك كنا متيقظين، ناشدنا بالشفافية التامة في إجراءات المسار وإرساء معايير الكفاءة للمرشحين وتفعيل للجنة فرز وتقييم دولية وإجراء المناظرات بينهم علنيا عبر التلفزة المباشرة على مسمع ومشهد الشعب الليبي. عبرنا عن تلك المطالب خلال عدد من القنوات الليبيةً وصفحات التواصل الاجتماعي.

تنبأنا بفشل المسار السياسي وشهر أحد فريق الخبراء محمد الجارح بالرشاوى داخل ملتقي الحوار وبالفعل ترتب عنه فشل انتخابات 24 ديسمبر.

عدم إرساء معايير الكفاءة وعدم تفعيل لجنة الفرز والتقييم بالتحديد قوض المسار وأصبح الفشل لامفر منه. أخفق مجلس الحوار وأخفقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وأنتجت حكومة الوحدة الوطنية التي انتابها الفساد العارم.

في هذة المرحله الحرجة أناشد أمتنا الليبية الأخذ بزمام الأمور ومطالبة مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأن يتعاون معنا ويقف جانبنا في المقترح المفصل هنا:

(أ) في العاشر من ديسمبر تقدمنا بهذا الاقتراح مباشرة للسيدة وليمز ممثلة للأمين العام للامم المتحدة من أجل حل التعثرالسياسي.

(ب) نقترح فورا تشكيل لجنة قانونيه دولية تسمى لجنة الفرز والتقييم مكونة من عشرة كبار خبراء القانون الدولي محكمين في القانون الدولي من القارات التالية:

اولاً: خمسة ليبيين من كبار خبراء القانون الدولي:

(١). أحد كبار المحامين الليبيين في القانون الدولي

(٢). أحد كبار المحامين الليبيين في القانون الدولي

(٣). النائب العام للمحاكم في ليبيا

(٤). رئيس إدارة التفتيش القضائي

(٥). أقدم رئيس محكمة استئناف

ثانيا: خمسة كبار خبراء قانون دوليين غير ليبيين:

(١). كبير خبراء القانون الدولي - افريقيا

(٢).كبير خبراء القانون الدولي - العالم العربي

(٣). كبير خبراء القانون الدولي - أمريكا الشمالية

(٤). كبير خبراء القانون الدولي - الكتلة الأوربية

(٥). كبير خبراء القانون الدولي - جنوب آسيا أو جنوب امريكا اللاتينيةتتسم لجنة الفرز والكفاءة بالحياد وليس لها صفة قضائية ليبية. دورها سوف يكون استشاريا فقط لمفوضية الانتخابات وكذلك للممثلة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليمز.

وظائف ومسؤوليات لجنة الفرز والكفاءة:

(١) تناط بهذه اللجنة رسم معايير قانونية للفرز والنظر في كفاءة كل من المرشحين استنادا على قانون الانتخاب للرئيس وخارطة الطريق تحت مظلة قرارات الأمم المتحدة.

(٢) تقوم اللجنة بالفرز والنظر في كفاءة كل المرشحين وإقصاء كل من لا تنطبق عليه المعايير المحددة من لجنة الفرزوالكفاءة.

(٣) بعد انتهاء مهام هذة اللجنة من الفرز والتقييم والنظر في كفاءة كل المرشحين تقدم توصياتها لمفوضية الانتخابات وممثل الأمين العام للأمم المتحدة والبرلمان الليبي. يقدم تقرير اللجنة علنياً وعلي مسمع ومشهد من الشعب الليبي.

(٤) يُقترح أن تقدم هذة اللجنة توصيات لمواعيد وفترات للدعاية الانتخابية للمرشحين وكذلك إجراء مناظرات بين المرشحين على مسمع ومشهد من الشعب الليبي كذلك وضع حد أقصى لا يتجاوز التسعين يوما لإجراء الانتخابات.

(٥) بعد أن تعتمد تلك التوصيات المقدمة من اللجنة من قبل مفوضية الانتخابات والأمم المتحدة تقدم لاحقا للبرلمان الليبي لاعتمادها.

(٦) وفقا لتوصيات لجنة الفرز والتقييم يحدد البرلمان تاريخ الانتخابات وكذلك ينظر أعضاء البرلمان بعين الاعتبار إلى التوصيات وتمريرها من دون عرقلة أية توصيات قد يكتشفها أعضاء لجنة الفرز والتقييم وقد يكون منها نا يشير إلى ثغرات صارخة لا تنطبق إطلاقا مع الأعراف الدستورية الدولية.

(٧) طبقا لتوصيات اللجنة وقرار البرلمان وبرمجة مفوضية الانتخابات يبدأ المرشحون في الدعاية الانتخابية والمناظرات للتجهيز لموعد الانتخابات.

(٨) اعتماد البرلمان توصيات لجنة الفرز والتقييم والقائمة النهائية للمرشحين سوف يضمن عدم السماح بالطعن القانوني من قبل أي مرشح.

الاستعانة بالحكمة والتجربة القانونية الدولية لأعضاء لجنة الفرز والتقييم سوف يعيد الثقة والروح من جديد في المسارالسياسي الليبي والانتخابات الرئاسية والبرلمانية ويبعد شبهات الهيمنة الدولية على مسار هذه اللجنة فهي ليبية بامتياز.

* خبير العلاقات الدوليه والشؤون السياسية الليبية