أزلام.. طحالب.. أشاوس

فى زمن مخاض التأسيس وبعد التغيير المجتمعي الكبير تسود المشهد الكثير من الألفاظ والمسميات التى لم تكن متداولة فى زمن مضى، وقد تصاب على الأقل بصداع الحيرة وأنت تتعايش مع/ ووسط غوغاء المسميات والمصطلحات.



* الأزلام ..

أَزْلام: (اسم) جمع زَلَم: وهى سِهام كان أهل الجاهليّة يقترعون بها، وكانوا يكتبون عليها الأمر أو النهي ويضعونها في وعاء، فإذا أراد أحدهم أمرًا أدخل يده فيه وأخرج سهمًا، فإن خرج ما فيه الأمر مضى لقصده، وإن خرج ما فيه النهي كف، وكانت أيضًا تستخدم عند أخذ الرأي، وفي إثبات نسب المشكوك فيه، وفي الميسر أيضا.

ويقال أنها ثلاثة يكتب على واحد: افعل، والثاني: لا تفعل، والثالث: غفل، ليس فيه شيء، فإذا أرادوا سفراً أو حاجة مهمة أجالوا هذه الأزلام فإن خرج افعل فعلوا، وإن خرج لا تفعل تركوا، وإن خرج غفل أعادوا إجالة هذه الأزلام، فكان النهي عن ذلك فى القرآن .

وهناك رأى يقول بأن الزَّلم نبات لا زهرَ له، وفي عروقه التي تحت الأرض حَبٌّ مفلطحٌ دسم هو المعروف بـ "حَبّ العزيز".

كما يقال أيضا أن الزلم تعنى لحمة صغيرة فى رقبة التيس وتحت ذقنه والسؤال يأتى هنا بعد هذا التقديم:

ما علاقة لفظ الأزلام بـ (أنصار النظام السابق)؟... تلك الكنية التى حرص الكثيرون على استخدامها فى السنوات الأولى التى تلت تغيير فبراير.. ثم قل استعمالها لاحقا.. وكان المقصود بها الإشارة إلى أركان النظام.. إلى أن سمعت أن البعض قد عاد هذه الأيام يردد تعبير"أزلام القهرة" وهي عبارة تستخدم على نحو ساخر للإشارة إلى أولئك الذين بدأوا يتحسرون على العهد السابق.



* طحالب …

الطحالب هي إحدى أصناف النباتات (اللازهرية ) أي أنها لا أزهار لها وثالوسية أي أن أجسامها لا تحتوي على جذور أو سيقان أو حتى أوراق حقيقية.

موسوعة ويكيبيديا تقول إن الطحالب ليس لها جذور ولا سيقان ولا أزهار ولا أوراق حقيقية، فهي مجموعة من الخلايا تقوم الواحدة منها إلى جانب الأخرى.

- تعيش بمعظمها في الماء (البحر والمياه العذبة).

- تحتوي على الكلوروفيل أو ما يسمى باليخضور وهي المادة الضرورية لغذاء النبتة وبقائها حية، تقوم الطحالب أيضا بعملية التمثيل الضوئي محولة المواد غير العضوية (غالبا ماء + ثاني أكسيد الكربون) إلى مواد عضوية (سكريات) تختزن بداخلها الطاقة.

وأظن فى مقامنا هذا أن الطحلب لفظ تم استخدامه قاصدين به المؤيد للنظام السابق استحضارا للون الأخضر لون علم النظام السابق واللون الأخضر لمعظم الطحالب.. ومن ذلك جاءت التسمية التى امتدت لتشمل حتى الذين تحملوا بعض المسؤوليات الإدارية البسيطة في الدولة ما قبل الثورة لمجرد كسب العيش وأداء دور عادي لا صلة له بالسياسة أصبحوا يطلق عليهم لفظ "الطحالب" حيث لا فرق بين من خدم منظومة الفساد ومن خدم الدولة أي جهاز الإدارة .



* أشاوس..

فى المجتمع (المراهق) يزداد استعمال العبارات الرنانة "المضخمة والفخيمة" من باب تأكيد المعنى الذى يراد إيصاله للمتلقي.

والمبالغة مكون أصيل للتركيبة الذهنية في "عقل المراهق" لكي يظهر مكانته التي يتجاهلها من حوله..غالبا ما تكون الحيوانات القوية هى الملاذ في البداية للتعبير بها عن كينونة الفرد وانتحال أسمائها كالأسود والنمور والصقور ثم ينتقل إلى ألقاب البطولة ومرادفاتها.. البطل والصنديد والأشاوس.. ونظرا لكثرة استخدام مفردة "اأشاوس" أحببت أن أتناولها بشيء من الاهتمام لنتعرف على جوهر معناها.

ما معنى كلمة "أشاوس"؟

أشاوس جمع أَشْوَسُ

وتجمع على شُوسٌ أيضا.

مؤنثها: شَوْساءُ.

معناها: جَرِيءٌ، شُجاعٌ شَديدُ المِراسِ في القِتال.

وهناك من يقول أنه لا وجود فى القاموس العربي لمعنى أو مفرد لكلمة أشاوس.. ولكن الشائع عند العرب القدماء تعني الرجال الأبطال والذين لا يخافون الموت والذين يتميزون بالضراوة القاسية.

بالقطع هناك رجال أشاوس ولكنهم قلة قليلة. ولكن لدينا والحمد لله أعداد كثيرة منهم، والأمر فى تقديرى هو أن "الأُشوسة" سلوك مكتسب، استدعته حالة من "التفحيج"، وبلورته "العزة باإثم"!!

تبقى لي ملاحظة أخيرة وأظنها جوهرية وفحواها..أنه بإمكاننا التعايش كمواطنين بعيدا عن القولبة، فالوطن يسعنا ويحتملنا جميعا أزلاما وطحالب وأشاوس و"حزب الكنبة" ايضا.