الكونغرس الأمريكي والتنازع الانتخابي

ما الذي سيحدث داخل الكونجرس يوم 6 يناير، و كيف سيحل الكونجرس التنازع الانتخابي الرئاسي؟

للإجابة على هذا السؤال أقول أنه ليس من السهل فهم عمل الكونجرس يوم 6 يناير إلا من خلال الاطلاع الدقيق على القوانين المنظمة له.

وهناك تقليد معروف داخل الكونجرس في أول أربعاء من شهر يناير إثر الانتخابات الرئاسية، يجتمع الكونجرس بمجلسيه للمصادقة على نتيجة الأصوات الكلية electoral votes ، وهي مجموعة النتائج من النسخ الأصلية التى يكون قد أرسلها سكرتير كل ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية بالبريد، إلى رئيس مجلس الشيوخ، الذي هو الآن مايكل بينس، نائب الرئيس الأمريكي ترمب، وينظم عمل الكونجرس في هذا الموضوع قانون حساب الأصوات الكلية لعام 1887، المعروف بقانونElectoral Count Act ، والذي يشار إليه اختصاراً ب ECA، والذي لم يتغير إلى هذه الساعة.

كل هذا سوف يعتمد في النهاية على الطريقة التي سوف يحسم بها الكونجرس بمجلسيه هذا الانقسام عبر التصويت المشروط في قانون 1887. هذا القانون يضع الآليات، والجدول الزمني، وإجراءات حل التنازعات حول نتائج الأصوات الكلية في الانتخابات الرئاسية. ويجب أن يطلع عليه كل من يريد أن يستوعب طريقة عمل الكونجرس يوم 6 يناير وما بعده.

وهناك الآن صراع أو تنازع يقوده أغلبية الجمهوريين بالتحالف مع المحافظين لمعارضة عملية التصديق النهائي على فوز باين في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

اولا، لابد من الإشارة إلى أن القانون 1887 يتعاطى مع حالات الفوارق البسيطة او الجزئية؛ وليس الحالات التى تكون فيها هوة كبيرة بين المتنافسين كما هو الحال بين ترمب وبايدن. ولكن القانون يتحدث عن الظروف الاعتيادية، أما حالات التهم بتزيبف الانتخابات، فعلينا أن ننتظر الطريقة التى ستجري بها المناقشات داخل الكونجرس.

ثانيا: إن عمل الكونجرس مستقل عن رأي المحكمة الدستورية العليا، التى رفضت مجموع الدعاوى التى رفعها الفريق القانوني لترمب، لأن الكونجرس يدرك أن تغيير نتائج الانتخابات سواء الرئاسية أو في الولايات ليس من عمل المحاكم من أي نوع .

النقطة الأخرى؛ أن أعضاء الكونجرس من الديمقراطيين الذين هاجموا مايكل بينس، نائب الرئيس الأمريكي ترمب، والذي دستوريا سوف يترأس جلسة الكونجرس في 6 يناير، يدركون أنه لا يملك شيئا في هذا الصدد سوى ما يقرره قانون 1887. فبالرغم من أن بينس أعلن دعمه لرفض نتيجة فوز بايدن، إلا أن هذا الموقف لا علاقة له بوظيفته الدستورية في ترأس جلسة 6 يناير.

ومن الجدير بالتنويه أن القانون المنظّم يعطي الأولوية للولايات في حالة رغبة الكونجرس ردّ النتائج المتنازع حولها، وليست من شأن الكونجرس. مع العلم بأن هذا البند لم يجرِ اختباره من قبل . بالإضافة إلى كل هذا ، فإن الاعتراض من الجمهوريين يقدم إلى لجنة إدارة الجلسة (المكونة من 4 أعضاء؛ عضوون جمهوريان وعضوان ديمقراطيان) .

الاعتراض يجب أن يتقدم به عضوان من الكونجرس؛ واحد من الشيوخ والثاني من النواب. يجري التصويت على قبول الاعتراض أو رفضه بالأغلبية البسيطة في المجلسين.

وبعد تجميع الاعتراضات، تناقش وإذا حسمت يتم التصويت والتصديق. وإذا لم تحسم ينتهي الاجتماع المشترك، وينتقل المجلسان فورا إلى اجتماعين منفصلين لمناقشة الاعتراضات في مدة لا تتجاوز ساعتين؛ والتصويت المشروط من جديد .