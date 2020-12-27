ما لا يقال ..في السياسة ..!

حان الوقت للتشكيك في كل الافتراضات..! مضى زمن التسليم والانسياق اللامبالي خلف نظريات ورؤى وآراء وقادة ومفكرين ومغامرين وسياسيين ومحتالين لا برهان ولا دلائل على نبوغ وتفرد وتميز واستثنائية لديهم، سوى ما أسقطته جموع النخب والمتثاقفين طاعمي الموائد والعوام عليهم، وما صنعته لهم من هالات ومميزات، وما أُسطر وضخم مريدوهم في سيرهم من أحداث ومواقف لم تكن لتنال حظها من التضخيم مع سواهم..!

انتهى زمن المعجزات ووقف الإنسان على سطح القمر..! القمر الأجرد الساكن الذي ترك الأمريكي نيل آرمسترونغ آثار قدمه على رماله الصخرية منذ يوليو عام 1969 ميلادي، والتي يفترض أنها باقية للأبد إذ لا أمطار تزيلها ولا رياح تذروها، لازال ذات القمر الذي يتغنى به الشعراء والعشاق والمغنون، فالمعنى الجمالي الرومانسي الذي صنعته الأوهام لم تغيره الحقائق التي اكتشفها رواد أبولو الأمريكيون، ولم يتغير شيء ولن يتغير شيء في عالم وفكر وثقافة تتعايش فيها المتناقضات بانسجام، وتتساكن فيها الأكاذيب مع واقع يثرثر بالحقائق الواقعية..!.

كل النزاعات تدور حول المعنى وإن بدت بشكل آخر، فنزاعاتنا مذ كنا تدور حول معنى الإنسان ومعنى الإنسانية، معنى الحياة ومعنى الوجود، معنى التعايش ومعنى السياسة..!.

إن اختيار الأفكار القائمة والمبنية على الأوهام بديلاً للحقائق لم يجد نفعاً، فبرغم كل ما حدث لازالت ذات محركات الفكر تعمل بذات الوتيرة وفي نفس الاتجاه، فقواعد الغابة لازالت سارية المفعول، برغم ما رشت به من عطور وما نثر حولها من ورود وما تزينت به من إكسسوارات، ولازالت قناعات وهواجس وغرائز قوم كينيانثروبس تمد ساقيها في أدمغة الجميع بنسب متفاوتة، فلم يتغير شيء في الإنسان سوى القشور.!. نفض غبار الماضي عن النفس والفكر ليس بالأمر السهل على أحد، فما اعتاده الإنسان وتعوده وصار لصيقا به وجزءًا منه وجزءًا فيه بذات الوقت، لا يمكن بأي حال تحديده أو تقليصه أو تجاوزه أو تركه أو معاداته في الحالة الطبيعية، فإما نبوءة أو مستوى نيرفانا مرتفع جدا يخلو فيها الإنسان من معاناة كينونته فلا يشعر بتأثير المؤثرات الخارجية ويبتعد عن المشاعر السلبية، فالذاكرة الجينية تقحم الجميع بموروثات غاية في البدائية والتوحش، وتفرض على الفكر اتجاهات ملتوية للوصول بجهد ووقت مختصرين لأهداف يحيطها ضباب ويكتنفها غموض، فلا تبدو للجميع كما هي حقيقية بل تطابق الأهواء كمرآة ساحرة..!.

الإنسان كائن اجتماعي، والمنطق يحتم أن سياسات التعايش والإدارة بالمجتمعات تهدف إلى تحقيق متطلبات الإنسان وتضمن له البقاء في حقيقته ككائن اجتماعي، فالأساس الافتراضي لوجود السياسات التنظيمية هو كونها حميدة في منشئها وأسلوبها وغايتها وأهدافها بشكل كلي وصريح ومنطقي وواقعي ومساوٍ وعادل، فالفكر السياسي ينطلق من مبدأ أن النوايا حسنة لصانعي السياسات والنبالة مؤكدة بمطبقي السياسات والأهداف..! الحقيقة أن النوايا ليست حسنة والسياسات ليست حميدة ومطبقي السياسات ليسوا نبلاء والأهداف مائية ومرتبكة، فالسياسة، بعمومها، التي يفترض ضمنياً أنها لا تنفصل عن الديمقراطية والمساواة، نجدها معادية لها ومصابة بدوار براغماتي مزمن، وتبدو فيها الديمقراطية طيفا لانهائيا وانتقائيا، فقد تآكلت معادلات التعايش بالمجتمعات وصدئت، ولم يعد الهدف النهائي هو تحقيق كرامة الإنسان من الناحيتين النظرية والواقعية، بل كرست السياسات لخلق الإنسان المهدور..!.

لا ريب ولا فصال ولا شكوك ولا طعون ولا مداولة في حقيقة أن الهدر سياسة والسياسة هدر كذلك، فقد أمسى التخلي عن المنطلقات وتشويه الأسس حقيقة معاشة وأداة فائقة لهدر الإنسان، وباتت السياسات تتفنن في هدر كيان الفرد وإدامة الأسى وفرض وإقرار واقع المعاناة، وتتوالى علانية سياسات هدر الكفاءات والخبرات والتقدميين والرواد والمجددين والمفكرين في أغلب المجتمعات، بحجج شعوبية وعصبية وولائية رجعية لا ترتبط بواقع حياة العصر ومتطلباتها، وتعاود السياسة السقوط تلو السقوط كأنها عمياء حتى بات السقوط حقيقتها والعمى طبيعتها، وغدت السياسة بعمومها سقوطا أعمى..!.

