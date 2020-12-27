الفصل بين الدين والدنيا (1-2)

الفصل بين الدين والدنيا (1-2) محمد خليفة انطلق على موقع "الوسط الليبية" حوار كنت أتوقع أن ينطلق، أو تمنيت لو أنه انطلق، قبل نهاية 2011 (1).

تأخر الحوار لبعض الوقت إذن؛ لكنه انطلق على كل حال، وبإمكان كل ذي رغبة، أو كل ذي قدرة، المشاركة فيه. ومشاركتي في الحوار ستكون من باب العنوان الذي اخترته لهذه المقالة. واختياري لهذا العنوان ليس ابتعادًا عن عناوين تثير من الإشكاليات أكثر مما تسوي مثل "العلمانية"، و"الفصل بين الدين والسياسة"، أو "الفصل بين الدين والدولة"، وإنما لأن "الفصل بين الدين والدنيا" معروف عند المسلمين وعند غير المسلمين (الأوربيين)، غير أن المسلمين يعالجون هذا الفصل بفعالية لا توجد عند غيرهم للسبب التالي: الفصل بين الدين والدنيا، عند المسلمين، يتم في فضاء ليس فيه إله إلا الله؛ ويتم عند غير المسلمين في فضاء متعدد الآلهة (2).

ومن هنا كان الاختلاف، والبون الشاسع، بين المسلمين وغير المسلمين على مستويي النظر والممارسة، الدينية والدنيوية. أولاً. الفصل بين الدين والدنيا عند المسلمين.

الإسلام منهج تفكير قبل أن يكون منهج تشريع؛ ومن هنا يكون البدء بالتشريع قبل التفكير مجرد مضيعة للوقت والجهد، لأن محاولة التشريع إسلاميًا (دون التفكير إسلاميًا) ستضيع في بلبلة أحد تجلياتها التعامل مع الشريعة بمنطق القانون الوضعي. ويزيد الأمور تعقيدًا محاولة الاسترشاد أو الاستشهاد بتجارب تمت في عالم تعدد الآلهة، ولا تليق أبدًا بقوم لا يجعلون مع الله إلها آخر. لذا وجب إعادة الأمور إلى نصابها بتحديد الفصل بين الدين والدنيا في منهج التفكير الإسلامي (المفقود). والمقصود بالمنهج الإسلامي في التفكير منهج الرسول باعتباره الشارع (أو المشرع بلغة هذه الأيام) لشؤون الدين والدنيا. وانطلاقًا من منهج الشارع في التفكير سألقي بعض الضوء على نظام الشريعة العام الذي يضبط العبادات (وهي الدين) والمعاملات (وهي الدنيا).

1. منهج الشارع في التفكير. مشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث "أنتم أعلم بشؤون دنياكم"، وهذا الحديث يمكن أن نتصور له مقدمة تقول "أنا أعلم بشؤون دينكم"، وعندها سيكون الحديث في صورة: أنا أعلم بشؤون دينكم وأنتم أعلم بشؤون دنياكم. وتصوري هذا لا غاية له إلا تثبيت التصور الإسلامي للفصل بين الدين والدنيا، ومن هو الأعلم بهذه أو ذاك. فأنتم أعلم بشؤون دنياكم يمكن أن تعني، في مفهوم المخالفة، أنا أعلم بشؤون دينكم. وبذا يكون من الضروري التمييز بين تصرفات النبي ﷺ الدينية والدنيوية، حتى يتبين الرشد من الغي في باب الدين والدنيا.

أ) النبي المرسل. وفي هذا الميدان يتصرف الرسول ﷺ باعتباره المبلغ عن ربه، المبين لرسالته وهي القرآن، الذي تليه -على مستوى التشريع- السنة التي تفّصل المجمل وتخصص العام. ومن مشمولات التبليغ الإفتاء؛ ويقصد به الإجابة عن كل سؤال عن شؤون الدين من عبادات أو معاملات. وفي مثل هذه الحالات كلها يكون إفتاء الرسول ﷺ تشريعًا للمسلمين.

ب) النبي القاضي. وهو الذي يفصل في الخصومات بين المسلمين وبينهم وبين غيرهم من سكان المدينة (أهل الكتاب والمشركين).

وهنا يقوم النبي بما يقوم به القاضي من سماع الشهادة وحلف اليمين، وعرض الصلح، وإمضاء ما اتفق عليه الخصوم، وإبطال ما كان مخالفًا للشريعة (النظام العام) من الاتفاقيات والممارسات.

ومن القواعد الإجرائية التي قررها الرسول ﷺ في هذا الباب "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر"!

ج) النبي الإمام.

ويسمى الآن الحاكم (أو الحكومة)، وبهذا الوصف تكون تصرفاته سياسية، وتشمل كل ما يتعلق بأمور الحرب والسلم وجباية الأموال وإنفاقها.

وتصرفاته عليه الصلاة والسلام في هذا الباب اجتهادية، وفي حدود مالم ينزل فيه وحي؛ ولذا كان الصحابة يسألون أكان تصرف النبي ﷺ في واقعة بعينها بناء على وحي، أم كان مجرد رأي رآه فيما يتعلق بالحرب والمكيدة؟(3) الوحي لا نقاش فيه، أما الرأي والحرب ففيهما نقاش ومشورة، مثلما حصل عند نزول المسلمين آبار بدر استعدادًا للمعركة وتغيير الموقع تبعًا لإشارة أحد الصحابة بذلك على النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يقاتل النبي ﷺ في بدر إلا بعد موافقة الأنصار، لأن البيعة، وهي العقد الذي تأسست عليه المدينة، نص على أن يكون الدفاع عن الدعوة وصاحبها في المدينة وليس خارجها، فاقتضى الأمر موافقة الأنصار، وليس المهاجرين، على القتال خارج المدينة، لأن البيعة كانت مع الأنصار وليس المهاجرين. وقد حصل مثل ذلك بخصوص تفاوض النبي مع غطفان على أن ينسحبوا من الأحزاب التي تحاصر المدينة في مقابل ثلث ثمار المدينة لتلك السنة، وهو ما رفضه الأنصار رضى الله عنهم، وبذلك انتهت المفاوضات إلى لا شيء، سوى ما تعلمناه من أنها كانت اجتهادا بشريا سقط بشورى أهل الحل والعقد في المدينة (سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، رضي الله عنهما).

2. نظام الشريعة العام. الحديث عن نظام الشريعة العام يتضمن تقسيمات الشريعة من جانب (أ)، وثوابت الشريعة من الجانب الآخر (ب). أ) تقسيمات الشريعة. تُقسم الشريعة إلى عبادات ومعاملات. والسر في هذا التقسيم أن "الأصل في العبادات التحريم" و"الأصل في المعاملات الإباحة". القاعدتان من كليات الشريعة؛ بمعنى أن كلا منهما حاكمة في مجالها (عبادات أو معاملات)، ولذا يقف المسلم في العبادات عند ما شُرع له، لأن الأصل فيها التحريم، بينما لا يتوقف في المعاملات إلا عند ما حُرّم عليه لأن الأصل فيها الإباحة. ب) ثوابت الشريعة. هذه الثوابت ضمها حديث واحد يقول فيه الرسول ﷺ بلغة آمرة: "إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيّعوها، وحدّ حدودا فلا تعتدوها، وحرّم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها". هذا الحديث يجعل الثوابت ثلاثة رابعها منطقة الاجتهاد، أو المسكوت عنه في النص، فثوابت الشريعة هي:

1) فرائض لا تُضيع، و2) حدود لا يتعدى عليها، و3) حرمات لا تُنتهك. والمنطقة الرابعة هي منطقة المسكوت عنه؛ أو بكلمات أخرى هي منطقة المعاملات، والسياسة منها، وهي منطقة الاجتهاد. وبذا تكون السياسة من المعاملات التي الأصل فيها الإباحة، لكن الإباحة ليست مطلقة؛ فالسياسة التي تضّيع فريضة أو تنتهك حرمة أو تتعدى حدًا تسمى فسوقًا وعصيانًا وليس اجتهادًا، لأن الاجتهاد مقيد بثوابت الشريعة ولا يكون إلا في حدودها.

ونص الحديث من جوامع التشريع، ولا بد من التوقف فيه عند عبارة أن الله - وليس أي سلطة أخرى- هو الذي فرض الفرائض وحد الحدود وحرم الحرمات. ومن جوامع التشريع كذلك أن محمد ﷺ عبد الله ورسوله في ذات الوقت، فهو المبلغ للشريعة وأول الخاضعين لها، فالله لا إله غيره، وشريعته تسري على كل عباده بمن في ذلك الرسل. وما كان لهذا المنجز أن يكون لو أن الجزيرة العربية بقيت فضاءً لتعدد الآلهة، لأن تعدد الآلهة هو أساس الجاهلية الأولى، وهو أساس الجاهلية الثانية (الحداثة)، غير أن أصنام الجاهلية الأولى أحجار وأصنام الجاهلية الثانية أفكار. وهذا هو ما سيكون محل التفصيل في الجزء الثاني من هذه الورقة الذي ننتقل فيه من الفصل بين الدين والدنيا في عالم الإله الواحد (الإسلام) إلى الفصل بينهما في عالم تعدد الآلهة (الحداثة)!

1. أطلق الحوار الدكتور الهادي بوحمرة. وشارك فيه حتى الآن، وعلى هذا الموقع، الأستاذان عمر الككلي وسالم العوكلي

2. لا زلنا نتجاهل، أو ربما نجهل، أن أم الحضارة الغربية (أوربا) فضاء شاسع لتعدد الآلهة، وقد تمت عولمة القيم الغربية فأصبح النظام العالمي نظام متعدد الآلهة!.

3. اعتمدت في التقسيم السالف بيانه على كتاب الشيخ محمد الطاهر بن عاشور "مقاصد الشريعة الإسلامية"، الذي اعتمد فيه تقسيمات القرافي لأعمال النبي وتصرفاته كما جاءت في كتابه "الفروق..". لغة الشيخ الطاهر بن عاشور في غاية الصعوبة، ولذا لم استشهد منها بشكل مباشر، واستعضت عن ذلك بصياغة ميسرة من عندي دون الخروج عن النص معنىً وروحًا.