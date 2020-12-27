الحقيقة الغائبة

ما من أحد ينكر أنه يطلب الحقيقة ويقف إلى جانبها، وما من أحد، أيضا، يقول أنه يخفي الحقيقة ولا يجاهر بها، إلا في ظروف استثنائية. وحتى الأنظمة القمعية الشمولية، التي تمارس التزييف والكذب على شعوبها، ولا تعلن من الحقائق سوى ما يتفق مع مصالحها، ماتنفك تعلن حبها للحقيقة. هذه الأنظمة القمعية تحاول عزل شعوبها عن العالم من خلال منع الصحف والمجلات الأجنبية، عدا تلك المأجورة، وكذلك الكتب الأجنبية التي يمكن أن تكشف بعض الحقائق التي لا توافق هواها، أو توجه التفكير وجهة تعتبرها هذه الأنظمة وجهة ضلالة ومغضوبا عليها، وتعمل على تكميم الأفواه في الداخل ومنع حرية الرأي والتعبير كي لا تتشقق الستر والحجب المضادة لتسرب أضواء الوعي والفكر. التجربة الليبية، فترة حكم القذافي، أسطع مثال على ذلك.

وقد ابتدأت حقبة "الإظلام" فعليا بما سمي الثورة الثقافية التي أعلنت في خطاب رسمي لمعمر القذافي في أبريل 1973 عرف بـ "خطاب زوارة التاريخي".

حيث جرت مصادرة الكتب "المغضوب عليها" من المكتبات ومنع دخول الصحف والمجلات، إلا باستثناءات قليلة، وأصبحت الكتب تدخل مفلية ومنخولة. قبل ذلك بحوالي سنة أوقفت الصحف الخاصة. عُززت هذه الممارسة بما يعرف بـ "قانون أمن الثورة" الصادر سنة 1975، عقب انكشاف الإعداد لمحاولة انقلابية أركانها بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة، على رأسهم الرائد عمر المحيشي.

إحدى مواد هذا القانون تعتبر وقوف أكثر من ثلاثة أشخاص معا تجمعا يعاقب عليه القانون. (كون هذا لم يطبق، لأنه مستحيل التطبيق فعليا، مسألة أخرى). لقد حاول معمر القذافي ضرب طوق من العزلة على الشعب الليبي وتجهيله إلى درجة أنه ألغى تدريس اللغات الأجنبية في المدارس، وأوقف لفترة طويلة إيفاد مستحقي الدراسات العليا إلى الخارج... ومع ذلك، هناك مقولة مشهورة لمعمر القذافي واردة في الكتاب الأخضر تقول: "إن الجهل سينتهي إذا قدم كل شيء على حقيقته"، وهي عبارة حافلة بالحكمة، دونما أدنى ريب.

إلا أنني أعتقد أن ثمة تكملة لها مضمرة، لا يُجهر بها. فكما أن منتقدي ديكارت يقولون أن ما اعتبره بديهة واضحة بذاتها في ما يعرف بـ "الكوغيتو" القائل: "أنا أفكر، إذن أنا موجود" هو في الواقع قياس منطقي مبرهن حذفت مقدمته الكبرى وأبقي فيه على المقدمة الصغرى والنتيجة، وليس بديهة واضحة بذاتها. وأصل القياس: أنا أفكر،(مقدمة صغرى) كل مفكر موجود، (مقدمة كبرى) إذن، أنا موجود. (نتيجة) مقولة معمر القذافي، هي الأخرى، لها علاقة بالقياس المنطقي المبتور، حيث أبقي على المقدمة الصغرى وحذفت المقدمة الكبرى والنتيجة، ويمكن بناؤه كالتالي: الجهل ينتهي إذا قدم كل شيء على حقيقته، (مقدمة أولى). نحن لا نريد أن ينتهي الجهل، (مقدمة ثانية) إذن، لن نقدم كل شيء على حقيقته. (نتيجة).