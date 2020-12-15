المفكر سعيد المحروق في كتاب

".. وإن أشباه الفراشات التي

قد زورت، وانتحلت..

هوية الفراشة الحقة، بالتحوير والتدوير

هي التي أتت

على قوت الفراشات الأثير

وأكلت في هذه الشموع، النور "

• شعر: سعيد المحروق



• سيرة الموضوع

كنت بالجبل الغربي بوابة جهنم، كما أحببت أن أداعب صديقي الشاعر الجيلاني طريبشان، الذي أقام هناك منذ عودته من منفاه الاختياري في بغداد، وحتى ساعة رحيله، في "فساطو"، المدينة التي ولد فيها شاعر الوطن الليبي أحمد رفيق المهدوي المحتفي بمئوية مولده 1998 م.

أهديتُ ورقتي البحثية المشارك بها في تلكم المناسبة لروح الشاعر الصديق سعيد المحروق وإلى جيلاني طريبشان الحاضر آنذاك. المحروق كما طريبشان من جيل ما بعد الرواد؛ رواد الشعر الحر أو قصيدة التفعيلة الذين جلهم ماركسيون أمميون، لهذا لم يخطر في البال أن سعيد المحروق صديقي أمازيغي أو "بربري" – الاسم الذي لا يحبون أن يُعرفوا به - كتبتُ عن المحروق، عن شعره، وعن جمعه لحكايات ليبية، وكان يكتب بعربية فصيحة تلكم الحكايات الشفهية كما كل كتاباته. وأفتح قوسا لأشير إلى أني لا أعتقد أن هناك لغة مثل العربية من ساهم في تطويرها وتجويدها الإثنيات التي عاشت في كنف الحضارة العربية الإسلامية.

على أي حال، فور انتهاء الجلسة الأولى من ملتقى مئوية رفيق وجدت ثلة من الشباب يحتفي بي، استضافني سعيد المحروق ميتا كما كان يستضيفني حيا، فإن إهداء ورقتي البحثية إلى روحه كان وراء هذا احتفاء من قبل جماعة تُكن ما تُكن للمحروق باعتباره الابن الضال الذي هجر لغته الأمازيغية للغة العرب.