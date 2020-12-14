14 ديسمبر واختيار المجمّع الانتخابي للرئيس الأمريكي (ماذا يجري اليوم في أميركا)؟

اول اثنين بعد ثاني أربعاء من ديسمبر هو موعد اختيار المجمّع الانتخابي للرئيس الأمريكي، ويصادف اليوم 14 ديسمبر 2020. الدستور الأمريكي يجعل اختيار الرئيس ونائبه بالانتخاب غير المباشر. المجمع الإنتخابي الذي سيقوم اليوم في كل ولاية على حدة بهذا الاختيار، هو مجموعة من الأعضاء المعيّنين من حاملي الأصوات الانتخابية (أو الأصوات الكلية أو الكبرى)، يتم عن طريق كونجرس الولاية. ويتشكل مجمع انتخابي كل ولاية من كبار المسؤولين والسياسيين المتفائلين ومن الحزبيين القدامى ذوي الولاء العميق. ومن أمثلة أعضاء المجمع الانتخابي هذه السنة، للتوضيح، حاكم ولاية داكوتا الجنوبية، السيدة كريستي ناوم (التى ستترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري في 2024)؛ وبيل كلينتون الرئيس الأمريكي الديمقراطي السابق في المجمع الانتخابي لولاية اركنساس؛ والسيد بوول ماكلوسكي، 93 سنة، عضو كونجرس سابق، الذي تحدّى تسمية الحزب ضد جون ف. كينيدي في 1972، رافضا حرب فيتنام؛ والسيد مكسيموس آلفاريز، الكوبي الأصول،ا لذي قال في المؤتمر الحزبي الجمهوري إن حكم بايدن سيؤدي إلى دمار أمريكا على يد الفوضوية والشيوعية. إن الانتخابات الشعبية المباشرة التى تجرى في نوفمبر ليست هى الأداة الدستورية لانتخاب الرئيس ونائبه، وإنما هي خطوة يحسمها اختيار المجمع الانتخابي.

اليوم يجري اختيار مجمع انتخابي كل ولاية ، وترسل لائحة الفائزيْن، معتمدة من 6 نسخ، والتى يجب أن تصل الكونجرس قبل 23 ديسمبر. النسخة الأصلية ترسل إلى رئيس مجلس الشيوخ، وهو حاليا مايكل بينس، نائب الرئيس. وهي النسخة التي سيجري عدّها في جلسة الكونجرس بمجلسيه.

هناك 32 ولاية تلزم أعضاء مجمعها الانتخابي باختيار الرئيس ونائبه الفائزين في ولايتهم (لاحظ ولايات جمهورية وولايات ديمقراطية )، و17 ولاية لا تلزم أعضاء مجمعها الانتخابي بذلك. إقليم كولومبيا بواشنطن دي سي يلزم مجمعه أيضا. ولكن الذي يحدث من الممكن أن يكون مفاجئاً. ففي 2016، غيّر 10 ناخبين رأيهم وتخلّوا عن مرشح ولايتهم ونائبه (ليس معروفا عدد الأصوات الكلية التى يحملها البعض منهم).

وتنظم قوانين الولايات بكامل حريتها هذه العملية، وبعضها تفرض غرامات مالية ليست عالية، ولكن الشيء المهم هو الاتهام بالغدر وعدم الإخلاص .

وقامت المحكمة الدستورية في يوليو الماضي بالحكم بدعم إلزام أعضاء المجمع الانتخابي باحترام اختيارات ولاياتهم.

وإذا لم يكن هناك اعتراض داخل اجتماع الكونجرس على اسم أو أسماء في اللائحة، يقوم الكونجرس في 6 يناير بالاعتماد الرسمي والنهائي لاسم الرئيس الأمريكي الجديد ونائبه، والذي يستلم يوم 20 يناير 2021.

أما إذا حصل اعتراض، فإن مجلس الشيوخ ومجلس النواب يجتمعان منفصلين لمناقشة محتوى الاعتراض. ثم جلسة تجمع المجلسين لحسم الموضوع بالتصويت .

هل ستنتقل الفضائيات ما يجري اليوم والايام القادمة؟

نعم معظم الوقائع سيتم تغطيتها. أعلنت CNN أنها ستتابع أشغال الولايات وأعمال الكونجرس حسب الإمكان .