نور تاناروت وظلام الأوقاف

نعم، وبدون تردد، نور تاناروت في مواجهة ظلام الأوقاف. نور تاناروت الذي ظهر وبان علينا بعد ظلام وقتل ودمار وحرب شرسة استمرت لثلاث سنوات للخروج من ظلام الإرهاب، إرهاب تنظيمي القاعدة وداعش في بنغازي، تاناروت المؤسسة والمنبر والواجهة الثقافية والفنية والإنسانية، تاناروت بداية الأمل الذي ننتظره والألوان التي نزيل بها الظلام الذي خلفه الإرهاب في كل شارع وبيت وميدان ومنطقة وحي في بنغازي. تاناروت هي قافلة الوعي والثقافة التي يجب الدفع بها حتى تعبر شوارع وأحياء ومناطق المدينة لتنجح في توزيع المعرفة والثقافة على شبابنا الذين أصبحوا ضائعين وغير مدركين لحجم المسؤوليات التي عليهم الالتزام بها ومهمتهم التاريخية لتوريث الأجيال الناشئة والقادمة المعرفة والإبداع والثقافة. وكالعادة، وبسبب انشغال السلطة في نهب وتدمير المؤسسات والانتقام من كل صوت ينادي بالحق والحقوق تعمدت السلطة تجاهل معركة نشر الوعي والثقافة التي من المفترض أنها واكبت معركة السلاح. وتبين أن السلطة لايهمها ذلك طالما أن المعركة انتهت بانتصارها. لا مانع لديها من خلق إرهاب ناعم آخر يقدم لها الولاء والطاعة ويصمت أمام الفساد. هذا الإرهاب تمثل في هيئة الأوقاف بذراعها الأمني، شرطة الآداب التابعة لوزارة الداخلية، والعسكري، السرية العاشرة بكتيبة طارق بن زياد وكتيبة التوحيد 210.

نور تاناروت لا يراه ويستشعر دفأه إلا الذين ناضلوا بصدق وإخلاص للقضاء على الإرهاب الديني وكانوا ينادون بضرورة إنهائه والتمرد عليه، كون هذا الإرهاب لا يمثل الدين الحنيف ولا شريعته وهو مزيج من أفكار مسمومة وفتاوى مضللة يتم تعليبها وتصديرها لبلادنا لخدمة جماعات وتيارات إجرامية من خارج الحدود هدفها إحلال الظلام داخل بلادنا والانتقام من الهدوء الديني والعقائدي والمذهبي الذي يعيشه شعبنا، وهذا ما يحدث اليوم من جديد بعد معركة التحرير التي قادها شباب المدينة وقوات الجيش ضد الإرهاب ليحل علينا إرهاب بديل لا يختلف تطرفاً وإجراما عن الإرهاب الأول. فالأول استهدف المؤسسات المدنية الثقافية والفنية باسم التكفير، واليوم باسم الفسق والماسونية. الأول حارب عقيدة المجتمع تحت شعار المرتدين، واليوم بشعار المبتدعين، والمقارنات بينهم لا تعد ولا تحصى.



نور تاناروت ظلام الأوقاف، نور الفن والثقافة والأدب والإبداع، وظلام التبديع والتكفير والحقد والانتقام والتحريض، نور تاناروت يستمتع به من يراه ويجلس بجواره، وظلام الأوقاف يعمي النظر ويحرق من يدخل ويتعمق فيه. تاناروت لا تتاجر بالدين ولا تجعل من نفسها وصية على أخلاق المجتمع المسلم. أعضاء تاناروت والمثقفون المساهمون في برامجها ونشاطاتها مسلمون ومؤمنون يخافون على دينهم، ولكنهم لم يجعلوه وسيلة لنشر الظلام، وأما الأوقاف فتجعل من نفسها وصية على المجتمع المسلم وتستمد خططها وفتاويها من خارج الحدود، وكأن بلادنا لم تر الإسلام يوماً وشعبنا لا يعرف الأخلاق والقيم. الشعب الذي أنا فرد منه وكبرت على كلمة هذه عيب وهذا غلط، ولما بدأت أنضج عرفت أن العيب والغلط أساس لا يجب تجاوزه والذي لم يتربَّ على العيب والغلط أصبح كبيرا ونضج والتحى وبدلا من أن يهتم بتعليم نفسه أخذ يعلمنا العيب والغلط ونصب نفسه وصيا دينيا وأخلاقيا على المجتمع وبدأ بتاناروت البعيدة عن العيب والغلط.



كلنا معكم يا تاناروت، وعليكم أن تعرفوا أننا في أول المشوار، ومهما كان حجم الحرب التي تشن عليكم، لن تكون أشد من حرب تنظيمي القاعدة وداعش السابقة التي تصدينا لها سوياً في صف واحد قبل الآخرين الذين كانوا يدعون ربي لأن ينصر الحق، وانتصرنا نحن في الأخير وهم اليوم يعرفون بأننا على حق، وأن ما بداخلهم حقد ومرض أصابهم ويريدون نشره للناس، وتاناروت ضد الحقد وضد نشر الأمراض الخبيثة بين الناس.



وأوجه هذه الرسالة للأوقاف: كفاكم استغلالا لهذه المؤسسة الدينية التي أصبحت الواجهة الدينية الأخيرة للناس. اجعلوها مؤسسة يثق فيها الجميع تنشر وتدعم الاعتدال والمظهر الحسن للإسلام، أو افتحوا أبوابها واخرجوا منها وسلموها لأهلها الذين تم إقصايؤهم وسجن عدد منهم بسبب تقاريركم الكيدية. وأما مكافحة الرذيلة والفساد والفسق والعهر، كما تدعون، فيبدأ من المؤسسات التي أنتم جزء منها ويبدأ من البلد التي استمددتم منها أفكاركم.

وللسيد رئيس الحكومة المؤقتة أقول: أنا أعلم بأنهم فُرضوا عليك مثلما فُرضوا في وزارة الداخلية والجيش. ولكن عليك التدخل لإبعاد هذا الظلام عنا. الظلام الذي يريد حرق الثقافة والفن والإبداع.

ورسالة إلى بلقاسم خليفة حفتر: أنت الدينامو المحرك بالنسبة إليهم، وفرضك هؤلاء علينا لا علاقة له بخدمة الدين أو مكافحة الرذيلة. فالدولة لها مؤسساتها والبلاد لديها من رجال الدين أعداد كبيرة يتخطى الألف جلهم لا يدعمون هؤلاء وما يدعون إليه. فلا مبرر لتنصيبهم حراسا أخلاقيين على صفوة أبناء المجتمع من المتعلمين والمثقفين والجمهور المتعطش للمعرفة والإبداع، هؤلاء الصفوة هم الذين أعلنوا المعركة المدنية الأولى ضد إرهاب تنظيمي القاعدة وداعش بشكل مدني أعزل من السلاح، وقدموا التضحيات وطالتهم الاغتيالات قبل غيرهم. عليكم الاختيار بين نور تاناروت وظلامية الأوقاف، رغم أن الأمر يفترض أن يكون محسوما. ولكن أمامكم فرصة الاختيار، وقد لن تتكرر. فلن نكتوي اليوم من جديد بسبب إرهاب اآخر يريد ممارسة التضييق والقمع ضدنا باسم الدين والوصاية الأخلاقية.



وأختم:

تاناروت، يا واحة الإبداع. ستبقين الشمس التي تشرق ولن تغيب. وسنرتوي جميعاً من ماء البحيرة ونوقد نيران الدفء، وعند حلول الظلام سوف نتطوع لحراستك. فأنت الواحة التي عبرنا بعد عطش وتعب للوصول إليها.