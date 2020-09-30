Atwasat

خليفة الفاخري: نحات الكلمات

نهى مختار 1 ساعة
نهى مختار

«ماذا تجدي الكلمات؟»، يبدي «خليفة الفاخري» سؤاله.. في غربة النهر، معبرا عن أن وقع الكلمة ليس ذا تأثير في بلادنا، ويكرر سؤاله بين الفينة والأخرى:

«ماذا تجدي الكلمات؟».

هنا في بلادنا المتزنة جدا إلى حد الموت ماذا تجدي الكلمات؟ النابضة المد التي بح صوتها فوق الجباه الصلدة في المقاهي، وعبر الأرصفة الميتة، والساحات المتثائبة، والمقابر المليئة بحزم الصبار، والقمامة.. والكلاب الضالة! «219:1»*

خليفة الفاخري ينتمي إلى جيل آخر الستينات ونشط في السبعينات، جيل طور من نفسه واستفاد من تجارب الأجيال التي قبله.

يكتب المقالة الأدبية بأسلوب مختلف، ويكتب النثر الحديث، والقصة القصيرة.

نشرت أغلب مقالاته في جريدة الحقيقة.

اعتمدت مقالاته على أن يكون هو صاحب الحكاية ويكون الراوي، وفي أوقات أخرى يكون أحد شخوصها، بلغة متمكنة وأسلوب فريد مثلما كتب عنه صديقه «الصادق النيهوم» قائلا إن الفاخري ينحت الكلمات نحتا.

أقتبس بضع جمل مما كتب الفاخري في وصف ما يشعر الإنسان به حيث يختار القلب ويلصق به أوصافا وتشبيهات مختلفة في حزنه:

«ويبكي الإنسان حتى يتقيح قلبه». (71:1).

«بكيت في صمت مرير حتى تجعد قلبي». (153:2).

«إنك تشعر حين تتذكر ذلك بانقباض يعصر حبة قلبك باتصال». (208:2).

«يذر قلب المرء مثل قطعة قديد متيبسة». (21:1).

وحتى في أفضل حالاته وفرحه يرفقه:

«حتى يورق قلبك». (138:1).

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خليفة الفاخري: نحات الكلمات
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