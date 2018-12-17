آلام الحرية..!

الحرية – الحاضر الغائب لحضوره- أي حضور يحقق الغياب، فحرية البعض تشكل اعتداءً صريحاً على حرية البعض الآخر، وإفراط أحدنا في تعاطي حريته يشكل عجزاً أو افتقاراً أو منعاً للآخر ومصادرة لحريته، سواء تم ذلك طوعاً أو كرها، بمقابل أو بالمجان..!

الحرية حين تخاصم المسئولية وتفارق الانضباط تتحول إلى عدوان وقهر وافتراس بهائمي، تتحول إلى عبثية طائشة وغاشمة على قيمة الإنسان – خليفة الإله- وكينونته وسطو على جوهره..!

أيها الإنسان العابث.. أنت حر في السير والعيش ولكن لا تضع قدمك على رقاب إخوتك رجاءً، ولا تجعل من ضعفهم وسيلة لمصادرة حريتهم تحت أي مسمى، لا تتكئ على ضعفهم أو جهلهم أو فقرهم لتبتزهم، وتصادر منهم الحرية التي تنشدها لنفسك وتريدها حكراً عليك، لا تتعلل ببؤسهم أو هزيمتهم أو صمتهم أو كل المرادفات المحشوة بالضعف والتي تعني أو تساوي طيبتهم..!

إن كنت قادر فهنالك من يقدر عليك.. وإن كنت قد تجردت من إنسانيتك وتعودت غرس أنيابك وأظافرك في الأجساد، فاترك إخوتك ينعمون بإنسانيتهم ويناجون خالقهم بكامل طهرهم ونقائهم، ابتعد عنهم خطوات تسمح لهم بلملمة فزعهم، وتزيل عنهم ظلالك القاتمة الشوكية المربكة المخزية الكئيبة، كن قوياً بمخالبك وأسلحتك وأتباعك، واتركنهم أقوياء بنقائهم يفترشون ضمائرهم ويتدثرون بقناعاتهم ويتغنون بيتمهم اللذيذ من الكره والبغض والطمع والتغول..!

أرجوك .. لا تحمهم من أحد، ولا ترفع على كتفيك مسئولية تأهيلهم وإبعادهم عن لؤم ودسائس الآخرين، لا تتورط في التضحية من أجلهم فلم يطلبوا ذلك منك ولن يطلبوه إن عرفوا أن ثمن تضحيتك الباهظ هو إذلالهم وقهرهم، لا تسكن القصور وتنهب الأموال وترعب الأطفال وتجهض النساء بدعوى حمايتهم، فقط ابتعد عنهم وسيكونون بخير..!

حررهم من ظلالك ومن أيدولوجياتك ومن ثأراتك ومن بسوسياتك وذي قارياتك ومن كل تاريخك الموبوء والمشحون بالضغائن، اترك لهم فرصة الحياة مع الآخرين وبهم ووسطهم ما دمت تأنفها وتزدريها، لا تصادر حاضرهم لتحشرهم مكرهين في الذكريات السوداء، اترك لهم فرصة عيش اليوم والصفاء وخذ أمسك معك وأرحل عن سمائهم رجاءً..! ألم تعلم أن الحرية مسئولية، معتقل أخلاقي لمن يعقل..!

لا تكرههم على محبتك وتسقهم خلفك في المحافل مزمرين، لا تشترِ الأعداء لتتاح لك فرصة وضع قدمك على رقابهم وسجنهم واستباحتهم، انتهز فرصة الحياة وعش، لن تأسى إن عانقت السلام ونزعت شراستك وارتميت في الإنسانية، لا تخف كلهم أبناء آدم لم يخلقوا بأنياب ومخالب وقرون فلا تكن قابيل بينهم، ولا تجعل الحرية ملحمة آلام وتساقط للإنسانية بفعالك..!