بالصور: شباب ليبيون يدشنون رحلة الوحدة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 ديسمبر 2021, 01:10 مساء
شباب من مختلف مناطق ليبيا في رحلة إلى جبال «أكاكوس». (تصوير: طه الديباني).

دشن أكثر من 80 شابا بينهم إعلاميون ومصورون ورحالة وقادة كشاف، من مختلف مناطق ليبيا رحلة إلى جبال «أكاكوس» بالجنوب الليبي لدعم السياحة الداخلية برعاية الفريق الليبي للمغامرة والاستكشاف، جسدوا فيها صورة جميلة للوحدة الوطنية.

وقال الإعلامي المشارك في الرحلة، طه الديباني لـ«بوابة الوسط» إن الرحلة حملت رسالة للعالم أن «ليبيا ليست بلد الحروب ولا النزاعات بل إنها بلد جميل وحضاري وتاريخي منذ آلاف السنين».

وأضاف: هي أيضًا «رسالة ود ووئام واحترام واستقرار من عمق الصحراء الليبية يبعثها شباب ليبي واعٍ ومتعلم ومبتكر دعما للسياحة الداخلية في بلادهم والتعريف بمناطق هي كنز كبير ومتحف مفتوح لكل الزوار».

ولفت الديباني إلى أن الرحلة شملت مناطق «وادي زلفة، وبحيرة تادمكا بوادي شلغمين، وبحيرة بديس، وبحيرة أم الماء، وبحيرة مندره، ومنتجع قمر الصحراء بالقرب من تويوا بمنطقة أوباري»، مضيفًا: أن الرحلة استمرت حتى الوصول إلى «العوينات ببلدية غات والاتجاه إلى (أكاكوس - أضاض - آيور - كامبو سيرجو) والعودة إلى العوينات والاتجاه إلى ماغاديت المدينة الحجرية والعودة إلى أوبارى»، والتوجه بعدها إلى «بحيرة مافو، وبحيرة قبرعون، ثم العودة إلى محلة العيون بالشاطئ والتي كانت نقطة الانطلاقة والعودة».  

وقدم الديباني الشكر والتقدير إلى «قوات الأمن ووحدات من الدوريات الصحراوية لتوفيرها الحماية والتأمين لقافلة الرحلة بكل المناطق التي تواجدت بها»، مشيرًا إلى «الدعم الكبير من شركات الراعية التي ساعدت في نجاح الرحلة».

أحد الشباب المشارك في رحلة الفريق الليبي للمغامرة والاستكشاف. (تصوير: طه الديباني).
مخيم شباب من مختلف مناطق ليبيا بجبال «أكاكوس». (تصوير: طه الديباني).
شباب من مختلف مناطق ليبيا يرتدون الزي الوطني بجبال «أكاكوس». (تصوير: طه الديباني).
الإعلامي طه الديباني في صحراء الجنوب مع أحد رفاق الرحلة.
شباب من مختلف مناطق ليبيا ببحيرة قبرعون. (تصوير: طه الديباني).
شباب من مختلف مناطق ليبيا بجبال أكاكوس. (تصوير: طه الديباني).
شباب من مختلف مناطق ليبيا يرتدون الزي الوطني بجبال أكاكوس. (تصوير: طه الديباني).
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أرقام من حصاد الأسبوع الخامس بالدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
البنك الدولي: تخصيص 37 مليون دولار لمعلمي المدارس الرسمية في لبنان
اقتصاد
في العدد 318: «خيبة 24 ديسمبر».. والكتاب يقود وزير التعليم للحبس
ليبيا
15 دولة غربية: الحكومة الروسية تدعم انتشار مرتزقة «فاغنر» في مالي
دولى
وليامز تحث على تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة تحظى ...
ليبيا
ديوان المحاسبة يوافق على تنفيذ برنامج دعم الحبوب والأعلاف ويطالب الحكومة بمراعاة...
ليبيا
دييغو سيميوني.. 10 أعوام «مجنونة» في قيادة أتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - أزمة الكتاب المدرسي
كاريكاتير
«التعليم العالي» تطالب الجامعات بوقف قبول طلبة جدد بكليات طب الأسنان
ليبيا
«فرانس برس»: خيبة أمل ليبية بعد تأجيل الانتخابات ومخاوف من شبح الحرب
ليبيا
تأجيل مبارتين في الدوري الإنجليزي بسبب كورونا
رياضة عالمية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 0 الخمس» في الدوري الليبي
رياضة محلية
غوتيريس: عملية احتيال وراء الانهيار المالي في لبنان
عربى
اسمه "فتحى"
وجهات نظر
فرنسا ترفع السرية عن أرشيف حرب الجزائر
دولى
في العراق فن الخط العربي يقاوم الصعوبات الاقتصادية
ثقافة وفن
دراستان بريطانيتان: نسبة الاستشفاء بسبب «أوميكرون» أقل من «دلتا»
دولى
بايدن يبدي حماسه للترشح لولاية ثانية إذا خاض ترامب الانتخابات
دولى
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «بيك آب» جديدة تتحدى مركبات «فورد» و«تويوتا»