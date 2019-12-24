فيتنام تضبط طنين من العاج وحراشف آكل النمل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 ديسمبر 2019, 03:28 مساء
مهرب يحمل كيسا فيه حراشف آكل نمل حرشفي في باندا آتشيه، 21 أغسطس 2019 (أ ف ب)

ضبطت فيتنام أكثر من طنين من العاج وحراشف آكل النمل الحرشفي مخبأة داخل صناديق خشبية مشحونة من نيجيريا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام حكومية الثلاثاء.

وتأتي عملية الضبط هذه في نهاية سنة حافلة من مضبوطات الحياة البرية في فيتنام الشيوعية التي تعتبر معقلاً للتجارة غير المشروعة والمربحة في أجزاء الحيوانات من الأفيال وآكل النمل الحرشفي والنمور ووحيد القرن، وفق «فرانس برس».

وعثرت السلطات في مدينة هاي فونغ في شمال البلاد على 330 كيلوغرام من العاج و1.7 طن من حراشف آكل النمل الحرشفي بعد تفتيش ثلاث حاويات من نيجيريا، وفقًا لما ذكره «هاي كوان أونلاين» وهو الموقع الرسمي لهيئة الجمارك الفيتنامية.

وحظرت فيتنام تجارة العاج في العام 1992، لكن السوق غير القانونية لا تزال قائمة، وتبيع محلات تجارية العاج الذي ضبط قبل سريان الحظر للأغراض الزخرفية والطبية.

ويعتبر آكل النمل الحرشفي أكثر الحيوانات التي يتم الإتجار بها في العالم، واُنتُزع أكثر من مليون منها من الغابات الآسيوية والأفريقية خلال العقد الماضي.

وترسل هذه الحيوانات إلى الأسواق في الصين وفيتنام، حيث تستخدم حراشفها في الطب التقليدي وتباع لحومها في السوق السوداء.

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