مدينة أميركية تجرد شارع من تسميته «مارتن لوثر كينغ»

نصب تذكاري لمارتن لوثر كينغ جونيور في واشنطن (أ ف ب)

صوّت سكان مدينة كانساس الأميركية لإزالة اسم مارتن لوثر كينغ من أحد شوارعهم وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

واختار حوالي 70% من السكان الذين شاركوا في التصويت على هذا القرار القاضي بإعادة تسمية الطريق الممتد على 16 كيلومترا باسمه السابق «ذي باسيو»، وكانت كانساس، كبرى المدن في ولاية ميزوري واحدة من بين المدن الأميركية التي لا تضم شارعًا يحمل اسم ناشط الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

لذلك قرر مجلس المدينة في يناير تغيير اسم «ذي باسيو» وتسميته «مارتن لوثر كينغ»، لكن جزءًا كبيرًا من السكان لم يرحب بهذا الإجراء، ورغم أنهم يدركون أنه على المدينة تكريم ذكرى لوثر كينغ، فضلوا الإبقاء على الاسم التاريخي للشارع.

وتمكن هؤلاء المعارضون الذين شكلوا جمعية أطلقوا عليها «سايف ذي باسيو»، من إطلاق أصوات كافية للحصول على تنظيم استفتاء شعبي حقق هدفه.