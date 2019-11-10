مدينة أميركية تجرد شارع من تسميته «مارتن لوثر كينغ»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 نوفمبر 2019, 02:46 مساء
نصب تذكاري لمارتن لوثر كينغ جونيور في واشنطن (أ ف ب)

صوّت سكان مدينة كانساس الأميركية لإزالة اسم مارتن لوثر كينغ من أحد شوارعهم وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

واختار حوالي 70% من السكان الذين شاركوا في التصويت على هذا القرار القاضي بإعادة تسمية الطريق الممتد على 16 كيلومترا باسمه السابق «ذي باسيو»، وكانت كانساس، كبرى المدن في ولاية ميزوري واحدة من بين المدن الأميركية التي لا تضم شارعًا يحمل اسم ناشط الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

لذلك قرر مجلس المدينة في يناير تغيير اسم «ذي باسيو» وتسميته «مارتن لوثر كينغ»، لكن جزءًا كبيرًا من السكان لم يرحب بهذا الإجراء، ورغم أنهم يدركون أنه على المدينة تكريم ذكرى لوثر كينغ، فضلوا الإبقاء على الاسم التاريخي للشارع.

وتمكن هؤلاء المعارضون الذين شكلوا جمعية أطلقوا عليها «سايف ذي باسيو»، من إطلاق أصوات كافية للحصول على تنظيم استفتاء شعبي حقق هدفه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مطوّرة «بوكيمون غو» تحول الناس إلى بطاطا
علوم وتكنولوجيا
منتخب ليبيا يرد على الإشاعة في سوسة التونسية
رياضة محلية
النصر من الجزائر إلى كمبالا رحلة 40 عاما مع مسابقات الأندية الأفريقية
رياضة محلية
بعد 25 عاما.. الأردن يسترد أراضي الباقورة والغمر من «إسرائيل»
عربى
إيطاليا تتسلم طفلا ألحقته والدته بتنظيم «داعش» في سورية
عربى
كاركاتير خيري - المولد النبوي الشريف
كاريكاتير
«الثورة أنثى».. نساء لبنان يرفعن مطالب خاصة وسط زخم السياسة
عربى
«أوبك» ترجح صعود سوق النفط في العام المقبل
اقتصاد
جريدة «الوسط»: تصعيد كلامي وميداني في الداخل يواكب تحضيرات برلين
ليبيا
الإصابة تحرم ليبيا من خدمات «بن علي» في التصفيات الأفريقية
رياضة محلية
المراهق البرازيلي.. رودريجو يكتب صفحة باسمه في تاريخ دوري الأبطال
رياضة عالمية
العدد 207 من جريدة «الوسط»: تصعيد قبل مؤتمر برلين ومواجهة خطاب الكراهية
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مشروب يحسن من جودة نومك