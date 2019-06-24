شاب ليبي يوفر مأوى لقطط الشوارع «فاقدة البصر»

يقوم عبدالله الشيباني، وهو شاب من مدينة بنغازي، منذ عدة سنوات بتوفير مأوى في بيته لقطط الشوارع فاقدة البصر.

وقال عبدالله الشيباني لـ«بوابة الوسط» الاثنين: «الفكرة معي منذ الطفولة فقد كانت حلمي أن يكون لدي مكان لمعالجة القطط الضعيفة المريضة وتواجد أي قط أو أي حيوان في الشارع هو شيء طبيعي لكن فاقدي البصر أو الحالات الصعبة جدًا هم من يجب التركيز عليهم».

وأضاف: «بدأت الاهتمام بقطط الشارع منذ سنوات مضت ولكن الأقرب لي هو قطي الأعمى (اندريا) أخذته في بداية 2013 وحاليًا لدي ما يقارب من 20 قطًا يحتاج إلى الاهتمام والرعاية».

ولفت الشيباني إلى أنه في البداية كانت تصله بعض المساعدات من أهل الخير لمساعدة القطط ولكنها انقطعت حاليًا بسبب الغلاء وظروف المعيشة الصعبة، وهو المسؤول عن العلاج والأكل والشرب لكل القطط».

وأشار الشيباني إلى أن حالات العلاج أحيانًا يساهم فيها الطبيب البيطري المعالج من خلال «تخفيض تكلفة العلاج وبالتالي نتحصل على مساعدة منهم».