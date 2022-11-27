توقف حركة السير على طريق بني وليد - ترهونة بسبب السيول وجريان المياه

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

أكد عضو الإعلام بمديرية أمن بني وليد محمد صالح في تصريح إلى «بوابة الوسط»، مساء اليوم الأحد، توقف حركة السير على الطريق الرابط بين مدينتي بني وليد وترهونة، بسبب السيول الغزيرة وجريان المياه بالمنطقة.

وقال صالح، إن قسم النجدة والدوريات الأمنية بالمديرية أنشأ خمس دوريات على الطريق الرابط بين بني وليد ومنطقة شتاتة شمال المدينة، لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين العابرين للطريق نتيجة لسوء الأحوال الجوية وجريان السيول على الطريق.

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تنبيه لمستخدمي طريق بني وليد - ترهونة

ودعا صالح كافة المواطنين العابرين من وإلى بني وليد وترهونة من مستخدمي هذه الطريق إلى ضرورة أخد الحيطة والحذر والالتزام بتوجيهات أفراد الأمن المتواجدين هناك.

وشهدت العاصمة طرابلس والمناطق القريبة منها أمطارًا غزيرة تسببت في إغلاق الطرق والشوارع الرئيسية نتيجة تكدس المياه، وتعطيل العمل والدراسة بعدد من مراقبات التربية والتعليم.

درويات مديرية أمن بني وليد على طريق ترهونة لمساعدة مستخدمي الطريق في ظل موجة الطقس السيء، الأحد 2 نوفمبر 2022. (الإنترنت)

درويات مديرية أمن بني وليد على طريق ترهونة لمساعدة مستخدمي الطريق في ظل موجة الطقس السيء، الأحد 2 نوفمبر 2022. (الإنترنت)