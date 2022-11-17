اللافي يعلق على أزمة إلغاء وزير الخارجية اليوناني زيارته إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

علق عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، على الأزمة الدبلوماسية التي أثيرت نتيجة إلغاء وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، زيارته التي كانت مقررة إلى العاصمة طرابلس اليوم الخميس.

وقال اللافي مغردا عبر حسابه على «تويتر» إن «تبادل الزيارات الرسمية بين الدول، يخضع لقواعد العرف الدبلوماسي، في إطار من الاحترام المتبادل. الأكيد أن تجاهل ممثلي الدول لهذه الأعراف، وخاصة في دولهم، يعد خرقا للدبلوماسية، وتصرفات تضر بالمصالح المشتركة يجب التوقف عندها».

وزير الخارجية اليوناني يرفض لقاء المنقوش

ورفض وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، استقباله من طرف وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، بمطار معيتيقة حيث كانت في استقباله لدى وصوله العاصمة، التي كان يتعزم زيارتها للقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وتوجه ديندياس من طرابلس إلى بنغازي للقاء قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، وإجراء مقابلات مع الجالية اليونانية في المدينة والإعلان عن تعزيز التعاون مع برنامج الأغذية العالمي، بحسب بيان للخارجية اليونانية.

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وعقب الأزمة أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة استدعاء السفير الليبي في أثينا، والقائم بالأعمال اليوناني لدى ليبيا لإبلاغه احتجاج الوزارة على تصرفات وزير الخارجية نيكوس ديندياس.

استهجان الخارجية من موقف ديندياس

واستهجنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تصرف ديندياس الذي «رفض النزول من طائرته بعدما حطت في مطار معيتيقة». وقالت الوزارة، في بيان، إنها منحت للوزير موافقتها لزيارة طرابلس بناءً على طلبه «رغم السياسات والمواقف الفجة التي انتهجها خلال الأيام الماضية تجاه مصالح الدولة الليبية».

وأضافت أن الوزيرة نجلاء المنقوش كانت في انتظاره، «إلا أنه رفض النزول من طائرته، وعاد من حيث أتى دون أي إيضاحات»، مؤكدة رفضها هذا التصرف، وتوعدت باتخاذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها.

ديندياس يتحدث عن سبب إلغاء زيارته لطرابلس

بدوره، قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، إنه ألغى زيارته لطرابلس، التي كانت مقررة صباح الخميس؛ بسبب خرق وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة للاتفاق بشأن أجندة الزيارة.

وكتب ديندياس، عبر حسابه على موقع «تويتر»، «ألغيت زيارتي إلى طرابلس.. حيث كان من المقرر أن ألتقي رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي؛ لأن وزارة الخارجية خرقت اتفاقا بعدم الاجتماع بهم.. وتتواصل الزيارة إلى شمال ليبيا كالمعتاد».