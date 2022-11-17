المنقوش: يعتمد أمننا على عناصر قوتنا ومن ضمنها الدبلوماسية القوية والمبدئية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، إن «أمننا يعتمد على جميع عناصر قوتنا بما في ذلك الدبلوماسية القوية والمبدئية».

وغردت المنقوش عبر حسابها على «تويتر» قائلة: «في عالم مليء بالتهديدات المعقدة، يعتمد أمننا وقيادتنا على جميع عناصر قوتنا، بما في ذلك الدبلوماسية القوية والمبدئية».

وتأتي تغريدة المنقوش بعدما تسببت مغادرة وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، العاصمة طرابلس دون نزوله من طائرته في أزمة دبلوماسية بين حكومة الوحدة الوطنية الموقتة واليونانية، أعلنت على إثرها المنقوش استدعاء السفير الليبي لدى أثينا للتشاور، واستدعاء القائم بالأعمال اليوناني في ليبيا لتوضيح خلفيات الحدث.

استهجان الخارجية من موقف ديندياس

واستهجنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تصرف ديندياس الذي «رفض النزول من طائرته بعدما حطت في مطار معيتيقة».

- وسائل إعلام يونانية: ديندياس أجهض محاولة لإجباره على لقاء المنقوش

- «الخارجية» تستدعي السفير الليبي لدى اليونان للتشاور

- وزير خارجية اليونان يتحدث عن سبب إلغاء زيارته لطرابلس

- المنقوش كانت في انتظاره.. وزير خارجية اليونان يرفض النزول من طائرته ويعود إلى بلاده

وقالت الوزارة، في بيان، إنها منحت للوزير موافقتها لزيارة طرابلس بناءً على طلبه «رغم السياسات والمواقف الفجة التي انتهجها خلال الأيام الماضية تجاه مصالح الدولة الليبية»، مضيفة أن الوزيرة نجلاء المنقوش كانت في انتظاره، «إلا أنه رفض النزول من طائرته، وعاد من حيث أتى دون أي إيضاحات».

ورفضت الوزارة هذا التصرف، قائلة إنها ستتخذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها.

ديندياس يتحدث عن سبب إلغاء زيارته لطرابلس

بدوره، قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، إنه ألغى زيارته لطرابلس، التي كانت مقررة صباح الخميس؛ بسبب خرق وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة للاتفاق بشأن أجندة الزيارة.

وكتب ديندياس، عبر حسابه على موقع «تويتر»، «ألغيت زيارتي إلى طرابلس.. حيث كان من المقرر أن ألتقي برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي؛ لأن وزارة الخارجية خرقت اتفاقا بعدم الاجتماع بهم.. وتتواصل الزيارة إلى شمال ليبيا كالمعتاد».

إلى ذلك، تحدثت وسائل إعلام يونانية عن إلغاء ديندياس، لقاء مع المنفي في العاصمة طرابلس؛ نتيجة لـ«خطأ دبلوماسي» من جانب ليبيا. وقالت جريدة «كثميريني» اليونانية إن الوزير اليوناني أمر طائرته بالإقلاع إلى بنغازي بعد وصوله بدقائق إلى طرابلس دون أن ينزل. وأوضحت الجريدة أنه لم يكن من المقرر عقد الاجتماع في الأصل مع المنفي خلال رحلة الوزير إلى ليبيا، لكن وفقا لمصادر في أثينا، طلب المنفي في اليوم السابق للزيارة من ديندياس التوقف في طرابلس للقائه، وقد وافق على شرط أن يكون في استقباله رئيس المجلس الرئاسي فقط وليس أي شخص آخر.

لكن عندما هبطت الطائرة في طرابلس، كانت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، تنتظر أيضا مقابلته، وعندها قرر ديندياس المغادرة دون مقابلة المنفي، حسب تعبير الجريدة اليونانية.