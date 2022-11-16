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دخول الوحدة الثانية بمحطة السرير على الشبكة الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 نوفمبر 2022, 12:07 صباحا
دخول الوحدة الثانية بمحطة السرير على الشبكة الكهربائية
الوحدة الثانية بمحطة السرير (الشركة العامة للكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، دخول الوحدة الثانية بمحطة السرير على الشبكة الكهربائية، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن فنيي ومهندسي محطة السرير لإنتاج الطاقة الكهربائية قاموا بإجراء أعمال الصيانة للوحدة الثانية مدى أسبوعين متتاليين.

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وأوضحت أن تلك الجهود كُلِّلت بالنجاح، ودخلت الوحدة على الشبكة الكهربائية بقدرة 220 ميغاوات، نتيجة بذل العاملين قصارى جهدهم في توفير حاجة المستهلك من الكهرباء.

الوحدة الثانية بمحطة السرير (الشركة العامة للكهرباء)
الوحدة الثانية بمحطة السرير (الشركة العامة للكهرباء)
الوحدة الثانية بمحطة السرير (الشركة العامة للكهرباء)
الوحدة الثانية بمحطة السرير (الشركة العامة للكهرباء)
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