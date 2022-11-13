وزير الخارجية المالطي: سنواصل الدفع بملف ليبيا على قائمة أعمال الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الخارجية المالطي، إيان بورج، مواصلة بلاده الدفع بملف ليبيا ليكون على قائمة أعمال الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك «لضمان الأمن والسلام في ليبيا ودول الجوار»، مشجعًا كافة الأطراف الليبية على الاتفاق على القاعدة الدستورية والذهاب نحو الانتخابات.

وقال بورج خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، إن مالطا تدعم العملية السياسية في ليبيا والجهود التي تقودها الأمم المتحدة والممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي.

وحث رئيس الدبلوماسية المالطية في تصريحاته كافة الأطراف الفاعلة على ضرورة «السماح لليبيين أن يختاروا قادتهم بشكل حر»، من أجل إعادة الاستقرار وتحقيق المصالحة الشاملة في البلاد، وهو ما سيضمن استقرار أمن المنطقة ودول الجوار.

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مجالات التعاون بين ليبيا ومالطا

وأضاف الوزير المالطي أنه تحدث مع المنقوش خلال اجتماعهما حول المجالات الرئيسية التي يمكن التعاون فيها بين البلدين والتي من بينها قطاعات الصحة والتعليم والطاقة، بالإضافة إلى قضية الهجرة غير الشرعية.

وقال بورج إن «ليبيا شريك أساسي لمعالجة مسألة الهجرة غير الشرعية، وجزء من حل هذه المشكلة، وعلينا دعمها بصورة كبيرة»، لافتًا إلى «ضغوط كبيرة» تمارس حول هذه القضية.

واختتم وزير الخارجية المالطي حديثه للصحفيين، بالتأكيد على أن مالطا ستواصل تقديم الدعم للسلطات الليبية ولتبادل الخبرات خاصة فيما يخص مواجهات الهجرة غير الشرعية.