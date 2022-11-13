المنقوش تستقبل وزير الخارجية المالطي

القاهرة - بوابة الوسط

استقبلت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، نظيرها المالطي إيان بورج، والوفد المرافق له بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، وفق منشور مقتضب بثته منصة «حكومتنا».

تنسيق ليبي - مالطي

وخلال الشهر الماضي، تزايدت وتيرة التنسيق والتشاور بين حكومة الوحدة الوطنية ومالطا، إذ اجتمع وكيل وزارة الداخلية اللواء محمود سعيد، مع المبعوث الأمني المالطي الخاص إلى ليبيا أليكس دالي، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس.

كما ناقش مسؤولون ليبيون ومالطيون مبادرة الربط الكهربائي، وتأمين إمدادات الطاقة لكليهما، لتحقيق الاستثمار الأفضل لمصادر الطاقات المتجددة التي تزخر بها ليبيا، وذلك خلال اجتماع في مقر وزارة الطاقة والبيئة بمالطا،

المنقوش ونظيرها المالطي إيان بورج، في العاصمة طرابلس، 13 نوفمبر 2022. (حكومتنا)

المنقوش ونظيرها المالطي إيان بورج، في العاصمة طرابلس، 13 نوفمبر 2022. (حكومتنا)