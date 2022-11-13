المنقوش ووزير الخارجية المالطي يبحثان تفعيل الاتفاقات الموقعة بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، مع وزير الخارجية المالطي إيان بورج، اليوم الأحد، تعزيز التعاون الثنائي وتفعيل الاتفاقات الموقعة بين البلدين في عدة مجالات وذلك بحضور عدد من وزراء الحكومة بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء المنقوش ووزير الخارجية المالطي «تناول تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا ومالطا، وسُبل تفعيل الاتفاقات الموقعة بين البلدين في عدة مجالات أهمها الطاقة والتعليم والصحة وملف الهجرة غير الشرعية، وكذلك التعاون في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

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زياردة التعاون القنصلي بين ليبيا ومالطا

وأضافت الحكومة أن اللقاء تناول أيضًا مناقشة زيادة التعاون في المجال القنصلي بين ليبيا ومالطا، وتسهيل إجراء التأشيرات للمواطنين من البلدين تشجيعًا لعمل القطاع الخاص، وأيضًا فتح المجال الجوي وتسيير الرحلات بين مطارات ليبيا ومالطا.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية المالطي أكد من جانبه خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا ومالطا، ورغبة بلاده في تقوية هذه العلاقات الثنائية في كافة المجالات واستمرارها بما يضمن مصلحة البلدين، مشيرًا إلى دعم بلاده للجهود الليبية الرامية إلى الاتفاق على قاعدة دستورية والوصول إلى انتخابات عادلة وشفافة.