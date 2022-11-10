الحويج يبحث مع «هواوي» بناء الاقتصاد الرقمي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، مع المدير العام لشركة «هواوي» في ليبيا لي وانج ليانج، تنفيذ خطة التحول نحو الاقتصاد الرقمي بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

واستعرض اللقاء الذي عُقد بديوان الوزارة في طرابلس، أمس الأربعاء، خطة التحول الرقمي بوزارة الاقتصاد والتجارة والمؤسسات التابعة لها وسُبل تنفيذها بمشاركة الشركات المحلية والأجنبية المتخصصة، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وتطرق اللقاء إلى أهمية تطوير البنية التحتية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بـ«ليبيا» بما يُمكّن القطاعات من تقديم الخدمات الإلكترونية وبناء الاقتصاد الرقمي، كما دعا الحويج شركة «هواوي» للتعاون مع المؤسسات التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة في تنفيذ برامج تدريب وتطوير الكوادر الوطنية، وفق البيان.

لقاء الحويج في طرابلس مع مسؤولي شركة «هواوي»، 9 نوفمبر 2022. (وزارة الاقتصاد)

لقاء الحويج في طرابلس مع مسؤولي شركة «هواوي»، 9 نوفمبر 2022. (وزارة الاقتصاد)

لقاء الحويج في طرابلس مع مسؤولي شركة «هواوي»، 9 نوفمبر 2022. (وزارة الاقتصاد)