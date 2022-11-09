«حكومة الوحدة» توافق على إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء وافق على إنشاء هيئة متخصصة لعلاج السرطان تسمى «الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان» تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتكون تبعيتها لمجلس الوزراء.

حكومة الوحدة توافق على العمل بمنصة العطاءات

وأضاف حمودة، في مؤتمر صحفي، أن المجلس وافق على اعتماد العمل بمنصة العطاءات والمشتريات الحكومية بالشراكة مع شركة «المدار الجديد»، بالإضافة إلى الموافقة على اعتماد بعض اللوائح التنفيذية الخاصة بالاتصالات والمعلوماتية.

كما وافق مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، خلال اجتماعه اليوم، على اعتماد قطعة أرض بمنطقة الكويفية بمدينة بنغازي لاستخدامها مكبًا للقمامة بدلًا عن الموقع السابق.