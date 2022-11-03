ضبط جرافة على متنها 327 مهاجرا قبالة ساحل القره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رئاسة الأركان العامة التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في طرابلس، مساء الخميس، ضبط جرافة على متنها 327 مهاجرا قبالة ساحل القره بوللي، من قبل الدوريات البحرية بالقطاع الأوسط لحرس السواحل، مؤكدة إعادة المهاجرين وتسليمهم إلى جهات الاختصاص.

وأوضحت رئاسة الأركان العامة في بيان أن هذه العملية جرت فور تلقي بلاغ من قوة المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، إلى عمليات جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، ظهر اليوم، حول ضبط مجموعة مهاجرين على الساحل بمنطقة القره بولي، ووجود هدف بحري يقوم بتجميع المهاجرين بعرض البحر.

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وأكدت رئاسة الأركان أن تعليمات صدرت بالإبحار والبحث للدوريات البحرية بالقطاع الأوسط لحرس السواحل لضبط الهدف البحري، بالتعاون مع دوريات الإدارة العامة لحرس السواحل التابعة لوزارة الداخلية، مشيرة إلى أنه بعد ساعات من البحث جرى ضبط الجرافة وعلى متنها 327 مهاجرا غير قانوني تم جرهم وإنقاذهم وتسليمهم إلى جهات الاختصاص.

المهاجرون الذين كانوا على متن جرافة قبالة القربوه للي، الخميس 3 نوفمبر 2022. (رئاسة الأركان العامة)

المهاجرون الذين كانوا على متن جرافة قبالة القربوه للي، الخميس 3 نوفمبر 2022. (رئاسة الأركان العامة)