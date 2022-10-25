زيادة إنتاج بئر في حقل الشرارة بنحو 740 برميل نفط يوميا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية زيادة إنتاج بئر في حقل الشرارة النفطي لتصل إنتاجيته بنحو 740 برميل يوميا.

وأجريت عمليات صيانة ثقيلة للبئر، بتنفيذ شركة «بيتكس - ابيتكو»، وذلك بعد دراسة الضرر الذي لحق بالطبقات المنتجة فيها، وتحديد نوع الضرر، واختيار نوع الحمض المناسب لمعالجته، حسب بيان الشركة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

ارتفاع إجمالي إنتاج البئر إلى 1100 برميل يوميا

وأشارت النتائج الأولية لعمليات اختبار إنتاجية البئر، يوم الجمعة الماضي، إلى تحسن كبير في معدلات إنتاجه لتصل إلى 1100 برميل يوميا مقابل 360 برميلا يوميا فقط في السابق، ومن دون خروج مياه مصاحبة خلال عملية الإنتاج، وهي مشكلة أخرى كانت تواجه العاملين في الموقع.

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وشددت الشركة على الالتزام بتوصيات المؤسسة الوطنية للنفط الخاصة باتباع إجراءات السلامة خلال عمليات الصيانة، حيث تواصل العمل على مدار الساعة لإتمامه في المواعيد المحددة.

معدات بئر في حقل الشرارة النفطي.