الكبير يبحث تطوير وتوسيع مجالات العمل والمنتجات الاستثمارية مع «جي بي مورغان»

القاهرة - بوابة الوسط

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، خلال اجتماعه مع نائب رئيس بنك «جي بي مورغان»، دان زيليكو، والفريق المرافق له تطوير العلاقة بين المصرفين وتوسيع مجالات العمل والمنتجات الاستثمارية، بحسب ما نشره المصرف المركزي عبر صفحته على «فيسبوك».

وأضاف المصرف المركزي أن اجتماع الكبير مع المصرفي الأميركي الذي عُقد أمس الخميس بمقر مصرف «جي بي مورغان» في واشنطن، تطرق إلى مناقشة الوضع الاقتصادي العالمي والتغيرات في الأسواق المالية الدولية في ظل الأوضاع الجيوسياسية الدولية.

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اجتماعات الكبير في واشنطن

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات التي يجريها الكبير مع عدد من المسؤولين الماليين المشاركين في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين التي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري في العاصمة الأميركية واشنطن.

واجتمع الكبير أمس الخميس مع كل من مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، وممثلين عن البنك الاحتياطي الأميركي (الفيدرالي) ووزارتي الخزانة والخارجية الأميركيتين، إضافة إلى مسؤولين ماليين من الاتحاد الأوروبي.