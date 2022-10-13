الكبير يتفق مع «الفدرالي الأميركي» على التعاون في مجال الاستثمار وبناء القدرات

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الخميس، مع ممثلين عن البنك الاحتياطي الأميركي (الفدرالي)، على تعزيز التعاون في مجال الاستثمار وبناء القدرات.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة الأميركية واشنطن، حيث يشارك الكبير في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.

التضخم وأسعار الفائدة ضمن مناقشات الكبير مع «الفدرالي الأميركي» في واشنطن

وأفاد بيان نشرته صفحة المصرف المركزي على «فيسبوك»، بأن الكبير بحث مع «الفدرالي الأميركي» مستجدات وتطورات الأسواق المالية الدولية وآفاقها المستقبلية في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة، وأوجه التعاون المشترك في مجال الاستثمار وجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- الكبير يشارك في اجتماع لاغارد مع محافظي المصارف المركزية بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى

اجتماعات الكبير في واشنطن

وشارك الصديق الكبير، في اجتماع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد مع محافظي المصارف المركزية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وخلال زيارته واشنطن، التقى الكبير مسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، وبحث معهم مبادرة الشفافية والإفصاح التي أطلقها المصرف، وجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتطرقت المحادثات إلى جهود دعم قطاع النفط في ليبيا، وبرامج الدعم المشتركة بين المصرف ومؤسسات الخارجية الأميركية، والأزمة الاقتصادية العالمية.