الكبير يشارك في اجتماع محافظي البنوك المركزية مع مديرة صندوق النقد

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ومحافظي البنوك المركزية، مستجدات وتطورات الاقتصاد العالمي واتجاهات أسعار الطاقة والتضخم، وتحديات التنسيق بين السياسة النقدية والمالية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية «IMFC» بمقر صندوق النقد الدولي بواشنطن، حيث تطرق اللقاء إلى تقييم آفاق الاستقرار المالي العالمي، وفق بيان صادر عن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الجمعة.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع توصل إلى توصيات للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد العالمي، وأدوار البنوك المركزية في تنفيذها.

- الكبير يتفق مع «الفدرالي الأميركي» على التعاون في مجال الاستثمار وبناء القدرات

- الكبير يشارك في اجتماع لاغارد مع محافظي المصارف المركزية بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى

- الكبير يبحث مع مساعد وزير الخزانة الأميركية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- الكبير يبحث مع مساعد وزير الخارجية الأميركية مبادرة الشفافية

- الكبير يبحث تعزيز التعاون مع البنك الدولي

- الكبير يبحث مع مدير صندوق النقد جهود «المركزي» لتحقيق الاستدامة المالية

لقاءات الكبير في واشنطن

وأمس الخميس، اتفق الصديق الكبير مع ممثلين عن البنك الاحتياطي الأميركي (الفدرالي)، على تعزيز التعاون في مجال الاستثمار وبناء القدرات، وذلك خلال لقاء جمعهما في واشنطن، حيث يشارك محافظ المصرف المركزي في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.

وأفاد بيان نشرته صفحة المصرف المركزي على «فيسبوك»، بأن الكبير بحث مع «الفدرالي الأميركي» مستجدات وتطورات الأسواق المالية الدولية وآفاقها المستقبلية في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة، وأوجه التعاون المشترك في مجال الاستثمار وجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشارك الصديق الكبير، في اجتماع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد مع محافظي المصارف المركزية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وخلال زيارته واشنطن، التقى الكبير مسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، وبحث معهم مبادرة الشفافية والإفصاح التي أطلقها المصرف، وجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتطرقت المحادثات إلى جهود دعم قطاع النفط في ليبيا، وبرامج الدعم المشتركة بين المصرف ومؤسسات الخارجية الأميركية، والأزمة الاقتصادية العالمية.