الكبير يبحث مع مساعد وزير الخارجية الأميركية مبادرة الشفافية ودعم قطاع النفط

القاهرة - بوابة الوسط

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع مساعد وزير الخارجية الأميركية جوش هارس، مبادرة الشفافية والإفصاح التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي.

جاء ذلك في لقاء بمقر الخارجية الأميركي في واشنطن، أمس الثلاثاء، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وتناول الطرفان جهود دعم قطاع النفط في ليبيا، وبرامج الدعم المشتركة بين المصرف ومؤسسات الخارجية الأميركية، والأزمة الاقتصادية العالمية.

لقاءات الكبير في واشنطن

وخلال زيارته واشنطن، التقى الكبير، المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي ميرزا حسن، حيث بحث معه تعزيز التعاون بين البنك و«المركزي»، ودور البنك الدولي في التنمية الاقتصادية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي في الدول النامية، وتداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية على الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة.

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كما اجتمع مسؤولو صندوق النقد الدولي، حيث أعلن المصرف المركزي الاتفاق على إطلاق حزمة من البرامج المشتركة للعام 2023 مع الصندوق، ووضع خارطة طريق لتنفيذها.