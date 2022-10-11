الكبير يبحث تعزيز التعاون مع البنك الدولي

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، مع المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي ميرزا حسن، تعزيز التعاون بين البنك الدولي و«المركزي»، بمقر البنك في واشنطن أمس الإثنين.

وبحث اللقاء، وفق بيان صادر عن المصرف المركزي، دور البنك الدولي في التنمية الاقتصادية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي في الدول النامية، وتداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية على الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة.

إطلاق حزمة برامج مشتركة مع صندوق النقد

وفي وقت سابق، أعلن المصرف المركزي الاتفاق على إطلاق حزمة من البرامج المشتركة للعام 2023 مع صندوق النقد الدولي ووضع خارطة طريق لتنفيذها. جاء ذلك خلال اجتماع محافظ المصرف المركزي والوفد المرافق له مع مدير إدارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى جهاد أنزور.

محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير خلال مباحثات مع المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي ميرزا حسن في واشنطن، 10 أكتوبر 2022. (المصرف المركزي)